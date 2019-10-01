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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Meclis’e çağdaş bir sağlık sistemi ve yeni hastane çağrısında bulundu

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Cumhuriyet Meclisine daha gelişmiş hastaneler ve sağlık sistemi için çağrıda bulundu.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Meclis’e çağdaş bir sağlık sistemi ve yeni hastane çağrısında bulundu

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yeni yasama yılının başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada,  ülkenin ve başkentin en büyük devlet hastanesi olup eğitim araştırma yapabilme kapasitesine sahip, emektar, birçok başarıya imza atmış Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi’nin 40 yılı aşkın  süredir hizmet verdiğini, ancak artan ülke nüfusu nedeniyle kapasitesinin üzerinde çalışıp bu gelişmeye cevap veremediğini belirtti.

Özgöçmen, yapılan onca başarılı sağlık hizmetinin, hastane altyapısı ya da “otelcilik hizmeti” diye adlandırılabilecek hizmetlerde ciddi yetersizlik nedeniyle gölgede kaldığını ifade etti.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Sağlığın siyaset üstü olduğuna inançla tüm Meclis’imizi ulusal bir seferberlik başlatarak öncülük etmelerine Lefkoşa’ya Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği ve devletine yarışır ticari metadan uzak yeni bir hastane yapılması konusunda çağrıda bulunuruz.

Her kaybedilen zaman hepimizin aleyhine çalıştığı gibi, bugün iradeyi elinde bulunduranların üstüne düşeni yapamadığında er ya da geç bu sağlık sistemine ve hastanelerine düştüğünde çok pişmanlık yaşayacağı aşikârdır.

O yüzden son pişmanlığın fayda etmediğini hatırlatarak daha gelişmiş bir sağlık sistemi ve hastaneleri için tüm Meclis’imize bir kez daha açık çağrıda bulunarak bir an evvel üstlerine düşeni yapmayı ve gerekirse toplumsal bir seferberlik başlatılması konusunda çağrıda bulunuruz.”

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