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Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Mevsimlik işçi adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalışılıyor”

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın “mevsimlik işçi” adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalıştığını savundu. Sendika, geri adım atılmaması halinde  hukuki ve gerekli eylemi ortaya koyacağını bildir
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Mevsimlik işçi adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalışılıyor”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın “mevsimlik işçi” adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalıştığını savundu. Sendika, geri adım atılmaması halinde  hukuki ve gerekli eylemi ortaya koyacağını bildirdi.

Sendika başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, bunun “meslek onuru ve haysiyetini ayaklar altına almak” olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanı Ali Pilli derhal hemşirelerden özür dilemeli yada istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

Sendikanın sağlığın siyaset üstü olduğuna inandığını ve Sağlık Bakanının rozeti ile hiçbir zaman ilgilenmediğini belirten Özgöçmen, özetle şunları kaydetti:

“Canla başla pandemiye karşı izin kullanmadan çalışan hemşirelere bir teşekkürden ileriye gidilmemiştir. 5 aydır ek çalışma ve nöbet ödenekleri bile ödenmemiştir. Tüm bunlar karşısında sıra dışı bir süreçten geçildiği için sendikamız ve meslektaşlarımız çok daha müşkül durumda olduğunu bildiği özel sektör çalışanları ve emekçiler için sessizliğini ve sükunetini korumuştur.

Ancak tüm bunlara Sağlık Bakanlığının mevsimlik işçi adı altında hemde yasalara aykırı bir şekilde  hemşire istihdam etmeye çalışması tuz biber olmuş son noktayı koymuştur.

Mevzuata aykırı bir şekilde,partizanca ve seçime yönelik olarak mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdam etmeye çalışarak meslek onuru ve haysiyetini ayaklar altına almıştır, o yüzden Sağlık Bakanı Ali Pilli derhal hemşirelerden özür dilemeli ya da istifa etmelidir. Ve sendikamız Sağlık Bakanlığının  mevsimlik işçi adı altında mevzuata aykırı bir şekilde hemşire istihdamı konusunda geri adım atmaması halinde hem hukuki hem de  gerekli eylemi ortaya koyacağını kamuoyu ile paylaşırız.”

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