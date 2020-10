Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası tarafsızlık ilkesini her seçim döneminde koruduğu gibi bu seçim döneminde de koruyacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası tarafsızlık ilkesini her seçim döneminde koruduğu gibi bu seçim döneminde de koruyacağını açıkladı. Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı, hükümet eden veya bakanlık görevini yürüten kim olursa olsun rozetine bakılmaksızın iş birliği içinde halk sağlığı için iletişim ve diplomasi yollarını her daim açık tutmaya gayret eden sendikamızın halkın iradesini ortaya koyacağı her seçim döneminde tarafsızlığını koruyarak halk iradesine saygılı duruşunda bir değişiklik olmadığını farklı algılar oluşmaması adına kamuoyu bilgisine sunarız”