  • BIST 9877.53
  • Altın 2815.506
  • Dolar 34.0562
  • Euro 38.0071
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGalatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın dört saatlik uyarı eylemi yapacak

» »
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Gündüz Kemoterapi servislerinde dört saat iş bırakarak uyarı eylemi yapacak.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın dört saatlik uyarı eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın 08.00-12.00 saatleri arasında, Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Gündüz Kemoterapi servislerinde iş bırakarak uyarı eylemi yapacağını duyurdu.

Sendika, eylem kararına rağmen halen uzlaşı ve diyalog yolunun açık olduğunu belirterek, Başbakan'ın bugün mesai bitimine kadar kendileriyle görüşerek talepleri konusunda adım atmasını beklediğini bildirdi. 

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “İnsan sağlığını hiçe sayarak işçiler eli ile hemşirelik hizmetlerinin yapılmaya çalışılmasına ve mesleğimizin onurunu kırarak ucuz siyaset malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.  

Özgöçmen geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı’na belli başlı sıkıntılar ve geçici işçi sorunlarının giderilmesi için beş gün süre verdiklerini, ancak Sağlık Bakanlığı’nın henüz kendilerine resmi dönüş yapmadığını söyledi.  

Sendika olarak her zaman toplum yararını göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ve halkın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Özgöçmen, gelinen aşamada her türlü uzlaşı yolunu denemelerine rağmen olumlu sonuç alamadıklarını kaydetti.

"UZLAŞI VE DİYALOG YOLU HALEN AÇIK"

Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ciddiyetimizin farkına varın ve bir nebze olsun halkımızın sağlığını birinci önceliğinize alın. Bu süreçte yaşanacak her bir olayın sorumlusu doğrudan Sağlık Bakanlığı ve Başbakan olacaktır.

Son olarak, sendikamız adına belirtmek isterim ki, halen uzlaşı ve diyalog yolunun açık olduğunu ancak Sayın Başbakan’ın bugün mesai bitimine kadar bizleri çağırarak bizzat görüşmesi ve haklı talebimiz konusunda karşılıklı anlaşma yapılabilmesi için adım atması gerekmektedir. Tüm kamuoyuna bildirir ve yaşanacak sorunlardan dolayı şimdiden özür dileriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu, 3 kişinin ihraç kararını kaldırdı19 Eylül 2024 Perşembe 09:39
  • “Cemile Yardımı” alanların maaşlarına artış19 Eylül 2024 Perşembe 09:23
  • Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Alman emlakçının davası 2 Ekim'e ertelendi18 Eylül 2024 Çarşamba 10:41
  • Fed’in faiz kararı öncesinde kurlarda yükseliş18 Eylül 2024 Çarşamba 09:57
  • Gözler masada!18 Eylül 2024 Çarşamba 09:56
  • Hatice İntaç yazdı... HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)18 Eylül 2024 Çarşamba 09:19
  • KTMMOB Yetki Kurulu Toplantılarını sürdürüyor17 Eylül 2024 Salı 12:37
  • Ömer Çelik’ten Dendias’a tepki: Doğu Akdeniz’de silahlanmayı genişletmeyi ifade ediyor17 Eylül 2024 Salı 12:31
  • Eğitimde Kriz Devam Ediyor: Baraka Kültür Merkezi’nden Sert Eleştiriler17 Eylül 2024 Salı 10:30
  • Mağusa'da Protesto: "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!"17 Eylül 2024 Salı 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti