Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yüksek Mahkemede dava açtı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yüksek Mahkemede, “idare tarafından geçici işçi kadroları ile istihdam yapılıp, hemşirelik yaptırılmasından dolayı gerek meslek onurunu korumak gerekse toplum sağlığını korumak için” dava açtığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yüksek Mahkemede, “idare tarafından geçici işçi kadroları ile istihdam yapılıp, hemşirelik yaptırılmasından dolayı gerek meslek onurunu korumak gerekse toplum sağlığını korumak için” dava açtığını bildirdi.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, yazılı açıklamasında, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınav ile atanarak, hasta bakımında görevli ve etkin değerlendirme, yetiştirme ile görev yapması gereken hemşirelik görevlerinin devlet hastanelerinde idare eli ile kontrolsüz, denetimsiz ve sözlü atamalar ile toplum sağlığını hiçe sayan uygulamaya karşı hukuk savaşı başlattıklarını kaydetti.

Ara emri talebinin 16 Ekim’de görüşülmeye başlanacağını ifade eden Özgöçmen, hemşirelik ve ebelik mesleği onurunu ve saygınlığını koruyacaklarını vurguladı.