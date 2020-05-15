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Hemşireler ve Ebeler Sendikası:bilim otoritelerinin ikinci ve daha sert bir dalganın gelebileceği uyarısı yaptığına dikkat çekti

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta  Sağlık Bakanlığı olmak üzere Başbakanlık, Maliye  Bakanlığı ve tüm hükümete çağrı yaparak, ivedi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle hemşire istihdamı için çalışma başlatılmasını istedi.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası:bilim otoritelerinin ikinci ve daha sert bir dalganın gelebileceği uyarısı yaptığına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta  Sağlık Bakanlığı olmak üzere Başbakanlık, Maliye  Bakanlığı ve tüm hükümete çağrı yaparak, ivedi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle hemşire istihdamı için çalışma başlatılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası  Başkanı Ali Özgeçmen yazılı açıklama yaparak, bilim otoritelerinin ikinci ve daha sert bir dalganın gelebileceği uyarısı yaptığına dikkat çekti ve Koronavirüs salgını ihtimal dışı bırakılsa dahi hemşire sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

11 Ekim'de gerçekleşmesi muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemel seçim yasakları nedeniyle münhal için 3 aydan az bir süre kaldığını  ifade eden Özgeçmen, hükümetin gecikmeden bu konuda gerekli adımı atması gerektiğini belirtti.

Özgeçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizdeki hemşire sayısı Avrupa standartlarının altında olmasına rağmen hükümetin almış olduğu kararlar ve toplum olarak bilinçli davranarak bu kurallara uymaya gayret etmesi ve tabi sağlık çalışanlarının emekleri ile Corona virüsü salgınını ülkemizde dünyanın bir çok yerine nazaran hafif atlatmayı başarmıştır. Sürecin böyle hafif atlatılmasın da emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz”.

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