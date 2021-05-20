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Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı ve hükümete çağrı

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Sendikadan yapılan açıklamada, 17 Ocak’ta gerçekleşen “3.Derece Yüksek Hemşirelik Münhalinin” kesin listelerinin açıklanmasının salgından dolayı 18 Mayıs’ta gerçekleştiği kaydedildi.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı ve hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), pandemi, açılan Acil Durum Hastanesi, yapımı devam eden hastaneler,  hastane ve sağlık ocaklarındaki hemşire eksikliği nedeniyle, genişletilen hemşire münhali sayısının yetersiz olduğunu belirterek, daha etkin sağlık hizmeti için 105. sıradan arda kalan 99 kişinin de istihdam edilmesini istedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 17 Ocak’ta gerçekleşen “3.Derece Yüksek Hemşirelik Münhalinin” kesin listelerinin açıklanmasının salgından dolayı 18 Mayıs’ta gerçekleştiği kaydedildi.

Münhalde ilan edilen sayının diyalog yolu ile 105. sıraya kadar genişletildiği, ancak söz konusu kişilerin kadrolarını alabilmeleri adına ivedi bir şekilde kadro artırımı yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zira sınav sonucu başarı göstermelerine rağmen yeterli sayı kadar boş kadro olmayışından dolayı kadrolayamayacaklardır. Yaşanan salgın, açılan acil durum hastanesi, Güzelyurt’ta ve Girne’de yapımı devam eden/edecek olan hastaneler ve tüm bunların yanı sıra mevcut hastane ve sağlık ocaklarındaki yaşanan hemşire eksikliği göz önüne alınınca genişletilen münhal sayısı yetersizdir. Pandeminin en önemli unsuru olan hemşireler ilk günden beri ülkesi için hiçbir emeğini esirgemeden çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Defalarda hükümet edenler tarafından alkışlanmış ancak hiçbir şekilde motive edici maddi manevi farkındalık görmemiştir. Daha açıkçası nerdeyse diğer tüm kamu görevlileri evinde izole olurken bizler hiçbir ayrıcalık yâda motive edici katkı sağlanmadan çalıştık. Şimdi hükümetten beklentimiz yine(şu an için) bir ayrıcalık değil, hem salgında hem de normal sağlık hizmetinin sürdürüldüğü diğer birimlerde daha güçlü ve daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek için 105. sıradan arda kalan 99 kişinin tamamının istihdam edilmesidir. Tüzük gereği sınavın altı aylık geçerlilik süresi 18 Mayıs itibari ile başlamıştır. Ancak bizim altı ay beklemeye hiç niyetimiz yoktur. Bu gerekçeler ile başta sağlık bakanlığı olmak üzere hükümete acık çağrımız ve notamızdır, en geç 10/06/2021Tarihine kadar bu konuda somut adımlar atılması talebimizdir. Taleplerimiz karşılık bulmazsa eylem kaçınılmaz sondur. Hükümet edenlerden ricamız bizi böyle bir süreçte üzmesinler, üzmesinler ki bizde onları terletmeyelim.” 

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