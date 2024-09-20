Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın grevi 60 gün ertelendi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın bugün Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Gündüz Kemoterapi servislerinde yapacağı 4 saatlik uyarı grevini 60 gün erteledi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte o karar:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, anayasal düzeni bozucu nitelikte olması veya elzem olan KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerindeki düzeni bozucu ve genel sağlığı bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve/veya diğer tüm sendikaların, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında ve/veya hastanelerde ve/veya sağlık merkezlerinde 20 Eylül 2024 tarihinde başlatacakları grevin 20.9.2024 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.”