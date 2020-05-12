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Hemşireliğin insan yaşamında evrensel bir vazgeçilmezliği vardır

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle sağlığın önemini vurgulayarak, Hemşirelik mesleği hakkında bilgi verdi.
Hemşireliğin insan yaşamında evrensel bir vazgeçilmezliği vardır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle sağlığın önemini vurgulayarak, Hemşirelik mesleği hakkında bilgi verdi.

Şelimen, hemşirelik mesleğini bireyin sağlığını koruyan, geliştiren ve hasta olduğunda da kapsamlı, kaliteli ve kanıt temelli sağlık hizmetini hedefleyen bilimsel bir bakım sanatı olarak açıklarken, hemşireliğin bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamına ve onuruna saygıyı gerektiren çok boyutlu bir meslek olduğunu belirtti.

Şelimen: Son yaşanan salgın tüm dünyada hemşireliğin insan yaşamındaki vazgeçilmezliğini bir kez daha  gözler önüne serdi

Nitelikli insan gücü yetiştirilebilmesi için, hemşirelik eğitiminin alanında uzman sağlık profesyonellerince, teorik eğitimi destekleyen klinik uygulama ortamlarında verilmesi gerektiğini   söyleyen Şelimen; İnsan sağlığına hizmet veren hemşirelik eğitiminde klinik uygulamaların özenle ve denetim altında yapılması gerekliliğinin bilincinde olan LAÜ’nün hemşirelik uygulamaları laboratuvarı, tam donanımlı ameliyathene laboratuvarı, çocuk ve doğum laboratuvarlarını kurarak öğrencilerin kullanımına sunduğunu vurguladı.

Şelimen, öğrencilerin bu olanaklar ile klinik öncesinde maketler ve donanımlı laboratuvar malzemeleri ile temel uygulamaları öğrendiklerini ve uygulayabildiklerini dile getirdi.Ancak son yaşanan COVİD 19 salgını nedeniyle bu yıl tüm dünyada olduğu gibi KKTC’ de ve Türkiye’ de de hemşirelik eğitimindeki uygulamaların olumsuz etkilendiğini, ancak bunun gelecek yıllarda mutlaka telafi edilmesi gerektiğini belirtti.

Şelimen,son yaşanansalgının, tüm dünyada hemşireliğin insan yaşamındaki vazgeçilmezliğini  ve önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, bu bağlamda Eğitim ve Devlet kurumlarının hemşirelik eğitimine ve özlük haklarına daha hassas yaklaşmaları gerektiği ifade etti.

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