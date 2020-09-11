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Hemşireyi Darbedip Hasta Yakınını Bıçaklayan Şahıs Serbest Bırakıldı!

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Annesine aşı yaptıramayınca hemşireyi darbedip hasta yakınını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı!
Hemşireyi Darbedip Hasta Yakınını Bıçaklayan Şahıs Serbest Bırakıldı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki aile sağlığı merkezine annesini getiren şahsın aşı istediğini, aşının olmadığının kendisine söylenmesi üzerine hemşireyi darbettiğini ve bir hasta yakınını bıçakladığını duyurdu. TTB'den yapılan açıklamada "Gerekli hazırlıklar yapılmadan yetersiz sayıda aşı gönderilmişken basına yapılan açıklamalar Aile Hekimliğinde yığılmalara neden olmuş aşının COVID-19’dan koruduğu algısı ısrarları artırmış şiddetin önünü açmıştır" denildi. Gözaltına alınan kişinin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Balıkesir Ayvalık 5 numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişinin hemşireyi darbettiğini ve bir hasta yakınını bıçakladığını duyurdu.

TTB, yaşanan olayı “Bu sabah saatlerinde annesini, aşı yaptırmak için Balıkesir Ayvalık 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne getiren şahıs, aşı olmadığının açıklaması üzerine Aile Sağlığı Merkezi'nin aşı odasına girerek görevli hemşireyi darp etmeye başlamış, hemşire hanımı korumak için araya giren başka bir hasta yakınını bıçaklamıştır” ifadeleriyle anlattı.

“AŞI COVID-19’DAN KORUYOR ALGISI ŞİDDETİN ÖNÜNÜ AÇTI”

Sağlık Bakanlığı’nın ‘COVID-19 aşısı’ üzerinden açıklamalarına dikkat çeken TTB, şu uyarıda bulundu:

* Sağlık yöneticileri yaptıkları her açıklamanın etkisini ölçebilme sorumluluğunda olmalıdır.

* Gerekli hazırlıklar yapılmadan, yetersiz sayıda aşı gönderilmişken; basına yapılan açıklamalar Aile Hekimliğinde yığılmalara neden olmuş, aşının COVID-19'dan koruduğu algısı ısrarları artırmış, şiddetin önünü açmıştır.

* Ayrıca aşı dolaplarının bu uygulama için yeterli kapasitede olmaması ve personel yetersizliği sorunları çözülmeden bu kadar büyük bir nüfusun aşılama çalışmalarında sıkıntıları ve şiddeti artıracağını hatırlatırız.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI”

“Sağlık sistemindeki her eksiklik ya da sorundan sağlık çalışanlarının şahsi olarak sorumlu tutulmasını, şiddete dönüşmesini kabul edemeyiz” diyerek açıklamasını sürdüren TTB şu açıklamayı yaptı:

* Ayvalık 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve yaralanan hasta yakınına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

* Pandemi sürecinde yoğun tempo içinde çalışan sağlık çalışanlarımıza karşı halkımızın duyarlı olmasını, yetkililerin eksiklikler konusunda en kısa sürede gerekli önlemleri almasını bekliyoruz.

* Çalışanını koruyamayan, halkın sağlığını koruyamaz!

SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Darbedilen hemşirenin saldırgandan şikayetçi olduğu bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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