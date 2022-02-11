Hentbol Federasyonlarından Başbakanlık’a Ziyaret

Ülkemizde bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Augen Saracini, Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanoviç ve Kosova Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri İzet Gjinovci, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile birlikte KKTC Başbakanlığı ziyaret etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yoğun gündemi nedeniyle Bahadır Ayhan ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu kabul etti. Heyeti kabulünde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve misafirlerini aralarında görmekten mutlu olduğunu söyledi. Girişimler adına çok geç kalınsa da atılan adımın önemli olduğunu belirten Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bu süreçte Hentbol’un başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerle attığı adımın önemli olduğunu söyledi.

Bu süreçte yaşanan tüm girişimlere maddi ve manevi destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Cahitoğlu, Bahadır Ayhan ve ekibinin yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiğini söyledi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ise Cahitoğlu’nun kendilerini kabulde yaptığı açıklamada, Hüseyin Cahitoğlu’nu yeniden gördüğü için mutlu olduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden beri Hentbol Federasyonu olarak genç sporculara yönelik imkanları doğrultusunda en iyi şekilde spor yaptırmak için mücadele verdiklerini belirten Ayhan, tüm zorluklara rağmen dışa açılım konusunda ise ciddi adımlar atmak için yola çıktıklarını söyledi.