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Hentbol Süper Lig fikstürü belirlendi

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Hentbol Federasyonu Süper Lig erkekler ve kadınlar liglerinin fikstürünü internet sayfasında yayımlandı.
Hentbol Süper Lig fikstürü belirlendi

Hentbol Federasyonu kulüplerle toplantı yaptı ve lig fikstürünü belirledi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kapalı alanda yapılan temaslı takım sporlarına müsabaka yapma izni vermesinin ardından Hentbol Federasyonu Süper Lig erkekler ve kadınlar liglerinin fikstürünü internet sayfasında yayımlandı.

 

17-18 MAYIS’TA BAŞLIYOR

 

Hentbol Federasyonu 2021-2022 sezonu Süper Lig erkekler ve kadınlarda lig fikstürünü açıkladı. Buna göre hentbol 17 Mayıs’ta kadınlar Süper Lig’i ile başlıyor. Erkekler Süper Lig ilk maçları ise 18 Mayıs’ta oynanacak. Hentbolda lig maçlarının tamamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

 

PLAYOFF MAÇLARI DEPLASMANLI

 

Federasyon ve kulüpler arasında varılan mutabakat doğrultusunda sağlık koşulları elvermesi durumunda lig maçları sonrası oynanacak play-off müsabakaları deplasmanlı olacak. Play-offlar 2 maç şeklinde oynanacak ve 2 maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım adını finale yazdıracak. Final da aynı şekilde iki maç üzerinden oynanacak, iki maç sonunda rakibine skor veya averaj olarak üstünlük kurmayı başaran takım şampiyon olacak. 1 Temmuz’da final ikinci ve son maçlarının oynanması planlandı.

 

BAŞKAN AYHAN’IN MESAJI

 

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan başlayacak hentbol ligleri hakkında şu mesajı verdi: “Uzun bir aradan sonra tekrar salonda lig maçlarını başlatacağımız için çok mutluyuz.

 

Umarım her şey sağlıklı koşullarda başlar ve sağlıklı koşullarda devam edip liglerimiz biter. Geçen sene ligi yapamamıştık bu sene bitirme şansımız olacak. Hentbol maçlarının başlayacak olması hentbol camiasına ayrı bir heyecan katmıştır. İlk hafta maçları seyircisiz oynanacak. Daha sonrasında ise son 3 gün içinde PCR testi negatif olan ve bunu salon girişinde ibraz eden herkes maçları girip izleyebilecek.

 

Covid talimatı belirlenip takımlara ulaştırdık. Takımlar PCR testlerini 48 saat önce yaptırıp maça öyle çıkabilecek. Herkese hayırlı olmasını dilerim.”

 

İLK MAÇLARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

 

Atatürk Spor Salonu

 

Erkekler Süper Lig 17 Mayıs Pazartesi

 

Saat 18.00: Levent-Özgür Adımlar

 

Saat 19.45: GG-MGA

 

Kadınlar Süper Lig

 

Saat 18.00: Ozanköy-Levent

 

Saat 19.45: Şahlan-DİGEM

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