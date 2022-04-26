Hentbolda final serisi ilk maçları oynandı

Hentbol büyükler liginde final serisinin ilk karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlarda UKÜ – DAÜ’yü, erkeklerde ise GG – UKÜ’yü mağlup ederek seriye galibiyetle başlamış oldu.
Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile DAÜ mücadele etti. Karşılaşmayı 30-29 kazanan UKÜ oldu.
DAÜ’den Aysu maçı 12 golle tamamlayarak gecenin yıldız ismi olurken, UKÜ’den Aysel 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.
Erkekler mücadelesinde ise GG UKÜ’yü 38-27 mağlup etti. GG’den Ahmet Altan, UKÜ’den ise Darbaz maçı 11’er golle tamamlayarak ön plana çıkan isimler oldu.
Final serisinin ikinci karşılaşmaları 28 Nisan Perşembe akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
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