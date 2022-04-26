  • BIST 2.506,05
  • Altın 902.745
  • Dolar 14.7852
  • Euro 15.7954
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Hentbolda final serisi ilk maçları oynandı

» »
Hentbol büyükler liginde final serisinin ilk karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlarda UKÜ – DAÜ’yü, erkeklerde ise GG – UKÜ’yü mağlup ederek seriye galibiyetle başlamış oldu.
Hentbolda final serisi ilk maçları oynandı

Hentbol büyükler liginde final serisinin ilk karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlarda UKÜ – DAÜ’yü, erkeklerde ise GG – UKÜ’yü mağlup ederek seriye galibiyetle başlamış oldu.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile DAÜ mücadele etti. Karşılaşmayı 30-29 kazanan UKÜ oldu.

DAÜ’den Aysu maçı 12 golle tamamlayarak gecenin yıldız ismi olurken, UKÜ’den Aysel 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

Erkekler mücadelesinde ise GG UKÜ’yü 38-27 mağlup etti. GG’den Ahmet Altan, UKÜ’den ise Darbaz maçı 11’er golle tamamlayarak ön plana çıkan isimler oldu.

Final serisinin ikinci karşılaşmaları 28 Nisan Perşembe akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de koşu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi17 Nisan 2022 Pazar 21:50
  • Binicilik müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde yapılacak14 Nisan 2022 Perşembe 19:46
  • Nıcosıa Motors Tenis Ligi Yarı Finalleri Belli Oldu…11 Nisan 2022 Pazartesi 18:08
  • Rus tenisçi Vera Zvonareva'dan 'savaşa hayır' mesajı27 Mart 2022 Pazar 18:00
  • GMTMK Türkiye ikincisi27 Mart 2022 Pazar 16:54
  • GMTK voleybolda finalde26 Mart 2022 Cumartesi 19:50
  • Formula 1 pilotu Vettel ikinci yarışı da kaçıracak25 Mart 2022 Cuma 21:00
  • Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak22 Mart 2022 Salı 19:00
  • Formula 1’de perde açılıyor18 Mart 2022 Cuma 19:15
  • Covid-19’a yakalanan Vettel ilk yarışı kaçıracak17 Mart 2022 Perşembe 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti