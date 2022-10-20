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Hentbolda klasman tamamlandı

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Hentbolda klasman tamamlandı
Hentbolda klasman tamamlandı

Hentbol U16 Ligleri dün akşam oynanan klasman maçları ile tamamlandı ve gözler play-off’a çevrildi.

Kadınlar Liginde gecenin tek karşılaşmasında DİGEM, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 26-13 yenerek klasmanı ilk sırada bitirdi.

Şahlan ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üçüncü ve Ozanköy ise ligi dördüncü bitirdi.

Play-O’ta ise Digem – Ozanköy ve Şahlan – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eşleşti.

Erkeklerde oynanan maçlarda Yükseliş, Doğukent’i 35-17 ve Yakın Doğu Üniversitesi de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 27-22 galip geldi.

Klasmanı Yakın Doğu Üniversitesi birinci sırada tamamlarken, Yükseliş ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üçüncü ve Mağusa Gelişim Akademisi ise ligi dördüncü sırada tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi – Mağusa Gelişim Akademisi ve Yükseliş – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi play-o’ta karşılaşacaklar

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