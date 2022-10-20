Hentbolda klasman tamamlandı

Hentbol U16 Ligleri dün akşam oynanan klasman maçları ile tamamlandı ve gözler play-off’a çevrildi.
Kadınlar Liginde gecenin tek karşılaşmasında DİGEM, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 26-13 yenerek klasmanı ilk sırada bitirdi.
Şahlan ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üçüncü ve Ozanköy ise ligi dördüncü bitirdi.
Play-O’ta ise Digem – Ozanköy ve Şahlan – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eşleşti.
Erkeklerde oynanan maçlarda Yükseliş, Doğukent’i 35-17 ve Yakın Doğu Üniversitesi de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 27-22 galip geldi.
Klasmanı Yakın Doğu Üniversitesi birinci sırada tamamlarken, Yükseliş ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üçüncü ve Mağusa Gelişim Akademisi ise ligi dördüncü sırada tamamladı.
Yakın Doğu Üniversitesi – Mağusa Gelişim Akademisi ve Yükseliş – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi play-o’ta karşılaşacaklar
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.