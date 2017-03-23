Hentbolun 'sessiz çığlıkları' destek bekliyor

İşitme engelli sporcuların mücadele ettiği Hentbol Bölgesel Ligi'nde birinciliği garantileyen Ali Süzer Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonaya gidebilmek için sponsor desteği arıyor.

İşitme engelli sporcuların mücadele ettiği Hentbol Bölgesel Ligi'nde birinciliği garantileyen Ali Süzer Gençlik ve Spor Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle Türkiye Şampiyonası'na gidemeyecek olmanın endişesini yaşıyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Ali Süzer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin spora yönlendirilmesi amacıyla kurulan kulüp, başarılarıyla dikkati çekerken, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hentbol Bölgesel Ligi'nin bitmesine 2 maç kala birinciliği garantileyen "sessiz çığlıklar" gelecek sezon İşitme Engelliler Hentbol Süper Ligi'ne mücadele edecek.

Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na da katılmaya hak kazanan Gaziantepli sporcular, sponsor desteği bekliyor.

Ali Süzer Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Servet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır okulda görev yaptığını ve bu süreçte judodan atletizme, voleyboldan hentbola ve atıcılığa kadar farklı branşlarda çocuklara spor alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Birçok branşta ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettiklerini anlatan Yıldız, bugüne kadar okul olarak kendi imkanları dahilinde çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Hentbol konusunda önemli bir başarı grafiği yakaladıklarını dile getiren Yıldız, "Hentbolda şu an namağlup birinci sıradayız. Ligin bitmesine 2 maç kala şu an itibarıyla liderliği garantilemiş durumdayız. İşitme engelliler alanında ilk ikiye kalan bölgesel takım, bir sonraki sezon Süper Lig'de görev alma şansı yakalıyor. Biz de gelecek sezon Süper Lig'de görev alacağız." dedi.

"Maddi sıkıntıların üstesinden gelemiyoruz"

Bölgesel ligde birinci olan takımların Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacağını hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye finalleri 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Ankara'da oynanacak. Bu şampiyonaya 4 bölgenin birincileri katılacak. Biz şimdiye kadar kendi gücümüzce bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu süreçten sonra maddi sıkıntılarımızın üstesinden gelemiyoruz. Namağlup takımımızın ligi bitirmesi için 2 deplasman maçımız kaldı. Ankara'daki şampiyona için sıkıntımız var. Maddi imkansızlıktan dolayı gidememe durumumuz var çünkü deplasman giderlerimizi bile güçlükle karşılıyoruz. Bu konuda çocuklarımız için destek bekliyoruz."