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Henüz 10 Yaşında Ama İki Şirket Sahibi Bir Multimilyoner

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Avustralya'da yaşayan 10 yaşındaki Pixie Curtis'in hikayesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Henüz 10 yaşında ve iki şirket sahibi olan Pixie, isterse 15 yaşında emekli olabilir...
Henüz 10 Yaşında Ama İki Şirket Sahibi Bir Multimilyoner

Hala ilkokulda olmasına rağmen, Avustralya’da yaşayan 10 yaşındaki Pixie Curtis, şimdiden büyük karlar elde eden iki adet oyuncak şirketinin sahibi bir multimilyoner…

Curtis, Annesi Roxy Jacenko’nun yardımıyla ‘Pixie’s Fidgets’ isimli oyuncak şirketini kurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen oyuncaklar 48 saat içerisinde tükendi. Henüz 10 yaşındaki Pixie, aynı zamanda annesiyle birlikte kurduğu bir saç aksesuarı şirketinin de sahibi.

Pixie’nin hali hazırda ortalama 21 milyon doları var…

Pixie Curtis, the 10-year-old girl who owns two companies - www.diglogs.com/Venezuela

Bu şirketler artık diğer çocuk oyunlarını ve aksesuarlarını da satan ‘Pixie’s Pix’ şirketi altında birleştirildi.

Yalnızca ilk ayda, Pixie’s Fidget’s 200 bin dolar değerinde ürün sattı.

İSTESE 15 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

Küçük kızın annesi Jacenko, Avustralya haber kanalı news.com.au’ya yaptığı açıklamada, “Kesinlikle ben 100 yaşıma kadar çalışacağım ve Pixie 15’inde emekli olacak. Aile arasında en sık yaptığımız şaka bu. Kimin daha akıllı olduğunu kesinlikle biliyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA DA ÜNLENDİ

Jacenko, Avustralya’nın en ünlü ajanslarından Sweaty Betty PR dahil olmak üzere birçok başarılı işletmenin sahibi olarak tanınıyor.

10 yaşındaki Pixie’nin hikayesinin ortaya çıkması ile sosyal medyada da popülerliği arttı. Küçük kız kısa sürede 100 binden fazla takipçi kazandı.

Başarısına rağmen, annesi Pixie’nin şirket için çalışmak zorunda olduğunu hissetmesini istemiyor. Jacenko, “İlk günden beri söyledim, Pixie öne çıkmak istemediği veya şirketlerle ilgilenmek istemediği anda yeniden oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama şimdilik mutlu, çok şey öğreniyor” dedi.

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