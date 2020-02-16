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Henüz 12 yaşında 300'den fazla ameliyat oldu, şimdi sıra son ameliyatında

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Henüz 12 yaşında 300'den fazla ameliyat oldu, şimdi sıra son ameliyatında
Henüz 12 yaşında 300'den fazla ameliyat oldu, şimdi sıra son ameliyatında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gitti. Kayra 48 saat sürecek olan ameliyata bugün girdi. Son kez ameliyat masasına yatan 12 yaşındaki Kayra'nın bir aksilik çıkmazsa eski sağlığına kavuşması bekleniyor

Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü.

Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika’da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD’nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı.

Kayra bu operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta Kayra bir kez daha ABD'ye gitti. Yaklaşık bir aydır Amerika'da olan küçük çocuk bugün 48 saat sürecek olan son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra'ya bu kez yapılacak ameliyatta kolon nakli yapılacağı, daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, "Ben herkesten dua bekliyorum önce, daha sonra Kayra için yardım. Allah herkesten razı olsun" dedi.

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