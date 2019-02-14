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Henüz 7 yaşında 100 metreyi 13.48 saniyede koşuyor (video)

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ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan "Blaze the Great" (Büyük Alev) lakaplı 7 yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, geleceğin Usain Bolt'u olarak görülüyor.
Henüz 7 yaşında 100 metreyi 13.48 saniyede koşuyor (video)

Jamaikalı dünya şampiyonu koşucu Bolt gibi futbolda da yetenekli olan Rudolph'un Instagram'da 300 bin takipçisi var ve her videosu viral oluyor.

 

 

 

 

 

 

 

blaze_813 tarafından yapılan numaralı Instagram paylaşımını geçin

blaze_813 tarafından yapılan numaralı Instagram paylaşımının sonu

Yeteneğiyle NBA yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın dikkatini çeken Rudolph, Instagram'da kendisini '7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) Kupası sahibi, Fitness Modeli, 100 Metre Şampiyonu" diye tanımlıyor.

Rudolph Ingram

'Uçan yıldız'

Babası Ralph Ingram, 4 yaşında spora başlayan Tampalı minik atletin kazanma hırsıyla dolu olduğunu söylerken USA Today ve New York Post gazeteleri Rudolph için "Uçan yıldız", "Durdurulamayan viral atlet" ifadelerini kullandı.

Rudolph Ingram

Ralph Ingram, "O birçokları için bir süper yıldız. Ama benim için bir bebek. Ben onun menajeri, kameramanı, antrenörü ve bahiş almayan Uber şoförüyüm. Benim bahşişim onu mutlu ve yaptığı şeyi sevdiğini görmek" diyor ve oğlunun normal bir hayat sürmesini istediğini belirtiyor.

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