Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Japonya'nın Osaka bölgesinde ilkokul öğrencisi olan ve 3 yaşında Go oynamaya başlayan Sumire Nakamura, 1 nisan itibariyle profesyonel Go oyuncusu olacak.

Japon medyasında yer alan haberlere göre Nakamura, Go oyununun ilk seviyesi olan 'shodan' seviyesi ile başlayacak.

Nakamura böylece, profesyonel kariyerine 9 yıl önce 11 yaşındayken başlayan ve en genç oyuncu ünvanına sahip Rina Fujisawa'nın ünvanını da elinden almış olacak.

Nakamura aynı zamanda, uluslararası turnuvalarda Çinli ve Koreli rakipleriyle rekabet edebilecek yeni nesil üst düzey Japon oyuncular yetiştirmeye yönelik hazırlanan özel bir programın parçası.

BABASI TARAFINDAN TEŞVİK EDİLDİ

Kendisi de 9. derece profesyonel oyuncu olan ve 1998 yılında ulusal yarışmayı kazanan babası Shinya tarafından Go oynaması için teşvik edilen Nakamura, okul turnuvalarında tecrübe kazandı ve son olarak Güney Kore'deki yarışmadan rekabet gücünü artırdı.

Sumire, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kazandığım zaman mutlu oluyorum. Ortaokuldayken ünvan kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON AKTİF OYUNCU

2500 yıldır oynandığı ve Çin kökenli olduğu bilinen Go oyununda temel amaç, rakibinin taşlarını hareket edemeyecek duruma getirerek tahtadaki hakimiyeti kazanmak. Go'nun, çoğunluğu Asya'da olmak üzere 20 milyon aktif oyuncusu olduğu belirtiliyor.

Daha önce, 14 yaşındaki Go oyuncusu Fuiji de, 100 maç art arda kazandığı zaferin ardından bu seviyeye ulaşan en genç profesyonel oyuncu ünvanını kazanmıştı ve Başbakan Şinzo Abe tarafından tebrik edilmişti.