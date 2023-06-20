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Henüz açılmamış "Yeni Ercan'a" özel uçak yanlışlıkla indi!

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İnşaatı henüz tamamlanmamış ve açılmamış olan yeni Ercan Havalimanı pistine dün özel bir uçak yanlışlıkla indi.
Henüz açılmamış "Yeni Ercan'a" özel uçak yanlışlıkla indi!

İnşaatı henüz tamamlanmamış ve açılmamış olan yeni Ercan Havalimanı pistine dün özel bir uçak yanlışlıkla indi.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a konuşan Sivil Havacılık Müdürü Mustafa Sofi, bazı haber sitelerinde yer alan ifadelerle “Facialık” bir durum olmadığını söyleyerek, pistin bitmiş durumda olduğunu ve pistte bir çalışma olmadığını ifade etti. 

Söz konusu uçağın ise pilotaj hatası nedeniyle yeni Ercan Havalimanı pistine indiğini kaydeden Mustafa Sofi, uçağın mevcut Ercan Havalimanı’nı kullanarak KKTC’den ayrıldığını söyledi.

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