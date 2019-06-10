Henüz Başlamayan E3'ün Yıldızı Şimdiden Keanu Reeves Oldu

Sosyal medya kullanıcılarına göre dünyanın en sevilesi ünlüsü olan Keanu Reeves, E3 oyun fuarında, daha fuar başlamadan bütün ilgiyi üzerine çekti. Ünlü aktörü Cyberpunk 2077 tanıtımında gördük.

Dün, sosyal medya üzerinde yapılan bir paylaşım, bir anda oyun dünyasının gündemine oturdu. Cyberpunk 2077 için bir tanıtım yayınlayan CD Projekt Red, videoda Keanu Reeves’i kullanmıştı.

Ünlü isim daha sonra Xbox E3’te de karşımıza çıktı. Sahnede oyundan bahseden aktör, kendi deneyimini katılımcılara anlattı. Aşağıda yer alan tweet, hem Reeves’in hem de seyircilerin ne kadar eğlendiğini gösteriyor.

Keanu Reeves, oyunda efsanevi rockerboy Johnny Silverhand’i canlandırıyor. Masaüstü rol yapma oyunu versiyonunda rockerboylar, dünyanın hakimi olan şirketlere isyan eden, insanlara ilham veren ve onları yönlendirebilen asi karakterler olarak tasarlamıştı.

İnternet, Keanu Reeves ile dolmuş durumda. Twitter adeta yıkılırken, Instagram hikayelerinde de sık sık Reeves ve Cyberpunk 2077’den söz ediliyor. Yarın başlayacak olan fuardan önce CD Projekt Red, hızlı bir giriş yapmış ve büyük sansasyon yaratmış oldu.

Bir de, içinde Keanu Reeves olan her şeyin çok daha güzel hale geldiğini bir kez daha görmüş olduk.