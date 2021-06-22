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Henüz ortada yok ama Türkiye’de yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

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Türkiye’nin geliştirdiği yerli aşıda Faz 3 çalışmaları başladı. Yerli aşının adı ise TURKOVAC olarak belirlendi.
Henüz ortada yok ama Türkiye’de yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Türkiye’nin yerli aşısında faz 3 çalışması başladı. Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi.

 

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

“Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.”

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