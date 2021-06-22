Henüz ortada yok ama Türkiye’de yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Alaattin Çakıcı: "Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim" Kaynak: Alaattin Çakıcı: "Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim"