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"Hep anavatana baktık, anavatanla beraber yürüdük"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle kutlanıyor.
"Hep anavatana baktık, anavatanla beraber yürüdük"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende Kıbrıs Türk halkına seslendi. Tatar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

 

- Türkiye'deki terör saldırısını lanetle kınıyorum.
-Kıbrıs Türk halkı çok acılar çekti ama hiç yılmadık, çünkü her zaman Beşparmak'lardan Toros'lara baktık, anavatanımıza baktık. Mehmetçik adaya attım attığında özgürlüğümüze kavuşmamızın mutluluğu içindeydik.
-Hep anavatana baktık, hep anavatanla beraber yürüdük.
- Bahtiyarız. Devletimizin 39'uncu kuruluş yıldönümünde, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da yeni siyasetle Türk Milletinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
-Başta Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitlerimizi yad ediyorum.
-İngiliz sömürgesi döneminde bizim neler çektiğimizi herkes çok iyi bilir. O dönem herkes Mehmetçik gelsin diye dua ediyordu. O dönemde herkes bu dua ile mücadelesini sürdürdü. Bu arzu ile Kuzey'e baktık. Mustafa Kemal'in askerleri gelecek diye. Kendi mücadelemizi Atatürk'ten aldığımız ilhamla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz.
-Kıbrıs Türk halkı onurunu ve şerefini asla çiğnetmedik. Çok bedel ödedik ama bugün bhatiyarız.
-Rum-Yunan ikilisinin şımarık hareketleri geçmişten günümüze halen devam ediyor.
-Kıbrıslı Rumlar, Türkleri bu adada hiçbir zaman eşit görmedi.
-Artık yeter. İki ülkenin eşitliği temelinden vazgeçmeden bir çözüme kavuşulacaksa kavuşulacak. İki egemen devlet tezimizi Türkiye'de sonuna kadar destekliyor ve uluslararası alanlarda bunu anlatıyor. KKTC'nin tanınma çağrıları giderek artıyor.
-Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci sıfatı ile başvurumuzun kabul edilmesi, tarih taşımızın üzerine bir taş daha koydu. Bunun bahtiyarlığı içerisindeyiz ve mutluyuz. Tüm Türkiye'ye türekten teşekkür ediyorum. Bizler için uğraş gösteriyorlar.
-Avrupa Komisyonu bu tanınmanın ardından hemen açıklama yaptı gaflet ve delaletle. Kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı tüm iyi niyetine rağmen asla karşılık görmedi. Bizim bu yolda yürüyüşümüz bize yeni kapılar açacak.
-AB bizle yakınlık istiyorsa, politikalarını gözden geçirsinler. Biz de tekrardan bu durumu değerlendireceğiz.
-Maraş açılımı ile zaten ülkede yeni bir dönem başlattık. Türkiye'nin de desteğiyle her türlü alt yapı çalışması yapılacak ve ülke daha da güçlenecek. Pandemi sonrası KKTC bam başka bir döneme girdi. Geleceğe güven ve umutla bakmak için her türlü çalışma yapılıyor.
-KKTC Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldız olarak yoluna devam edecektir.
-ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırması, Güney'de silahlanma potansiyelini daha da artırdı. Kıbrıs'ı tehlikeli bir noktaya taşımaya çalışıyorlar ama bu boşa çıkacak. Onların tüm bu saldırgan tutumlarını boşa çıkaracağız.
-Dağ başını duman almış, yürüyeli arkadaşlar. Ne mutlu Türküm diyene.
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