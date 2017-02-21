Hep Bakımlı Kalmak İçin 20 Akıllıca Yöntem

Her kadın doğal olarak yılın her günü güzel görünmek ister. Yoğun hayatınızda bunu başarmak için zaman bulamıyorsanız bu 20 basit ve hızlı yöntem hayatınızı değiştirebilir.

Tarçın ve nane yağları dudaklarınızın dolgun ve parlak görünmesine yardımcı olur. Eğer bu malzemelere herhangi bir alerjiniz yoksa dudak parlatıcınıza veya kreminize bir kaç damla ekleyebilirsiniz.

Hindistancevizi ve zeytinyağı suya dayanıklı makyajları temizlemek için birebirdir. Denediğinizde yüz temizleyici kullanmadan bile makyajınızın hemencecik silindiğini göreceksiniz.

Eğer fondöteniniz çok yoğunsa sevdiğiniz bir nemlendiriciyle karıştırarak inceltebilirsiniz. Aynı zamanda çok açık renkte olan bir fondöteninizi biraz sıvı bronzer’la karıştırarak renk ayarını tutturabilirsiniz.

Eğer taze ve genç canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız yüzünüzün en belirgin bölgelerine biraz sıvı aydınlatıcı sürün. Bu bölgeler burun kemeri, elmacık kemikleri, çene, ve alnınızın ortasıdır. Eğer kaşlarınıza ve göz kapaklarınıza daha kalkık bir görünüm vermek istiyorsanız kaşlarınızın üzerine biraz sıvı aydınlatıcı uygulayıp alnınıza doğru yedirin.

Işıl ışıl bir cilt için yüz temizleme jelinize veya sütünüze bir yemek kaşığı kabartma tozu karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayıp bir kaç saniye boyunca yavaşça masajlayın ve sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi haftada 2-3 defa tekrarlayın.

En sevdiğiniz rimeliniz kurumaya başladıysa içine bir kaç damla tuz solüsyonu ekleyerek veya bir kase sıcak suda 5 dakika dinlendirerek eski haline getirebilirsiniz.

Kırılan pudra makyajlarınızı atmak zorunda değilsiniz. Kırılan makyajınıza bir kaç damla ispirto ekleyin, kabının içine bir bıçak yardımıyla bastırarak tekrar oturtun ve akşam kurumaya bırakın. Sabaha bütün ispirto uçmuş olacaktır ve yeni bir makyaj malzemesi almak zorunda da kalamayacaksınızdır.

Eğer bazı ojelerinizin açılması veya sürmesi zorlaşmış ya da kıvamı çok yoğunlaşmışsa ojenizi bir kase çok sıcak suda bir kaç dakika bekletin, sudan çıkartın, çalkalayın ve hala ılıkken tırnaklarınıza uygulayın.

Eğer sürekli kırık saç uçlarıyla uğraşıyorsanız sürekli kuaföre gitmenize gerek yok. Bir tutam saçınızı kıvırın ve kıvırılmış saçınızın üzerinde çıkan bütün uçları kesin.

Saç spreyi kaşlarınızın şeklini korumak için birebir. Eski bir rimel çubuğunuza biraz saç spreyi sıkın ve çubukla kaşlarınızı tarayın.

Bebek pudrası veya mısır nişastasını kuru şampuan olarak da kullanabilirsiniz. Saçınızı hemen tazelemek için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Dikey bukleler için saçlarınızı tutam tutam ayırıp kvırın ve saç düzleştiriciyle kökten saç ucuna doğru üzerinden geçin. Son olarak biraz saç spreyiyle şeklini koruyun.

Herhangi bir yüz kremini yatmadan önce saç uçlarınıza uygulayarak saçlarınızın parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.

Yeni bir ayakkabı giyerken ayaklarınızın su toplamasını önlemek için ayaklarınıza deodorant veya pudra uygulayın.

Kirpik maşasını kullanmadan önce saç kurutucunuzla bir kaç saniye boyunca ısıtın. Bu şekilde kirpikleriniz şeklini daha uzun süre koruyacaktır.

Oje sürerken tırnak çevrenize vazelin veya uhu uygulayın. Ojeniz kuruduktan sonra taştığı yerlerden çıkarması çok kolay olacaktır.

Normalde parfüm sıktığınız bölgelere parfüm sıkmadan önce biraz vazelin uygulayın. Parfümünüz kokusunu daha uzun süre koruyacaktır.

Saçlarınızı biri diğerinin altında olacak şekilde iki ayrı atkuyruğuna ayırın ve lastik tokayla tutturun. Bu minik numara saçınızın daha dolgun ve uzun görünmesini sağlayacaktır.

Olabilecek en kötü zamanda yüzünüzde bir sivilce belirdiyse telaşlanmayın. Bir parça pamuğu herhangi bir göz damlasıyla iyice ıslatıp bir kaç dakikalığına buzluğa atın. Sonra iyice soğumuş pamuğu sivilcenin üzerine yerleştirip 20 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Kılcal damarlarınız büzüşüp şişkinlik ve kızarıklığı giderecektir.

2 aspirin hapını, bir A vitamini kapsülünü, 1 yemek kaşığı deniz tuzunu ve biraz bitki yağını 200 ml suya karıştırın. Bütün malzemeler tamamen birleşince ellerinizi suya 10 dakika boyunca yatırın ve sonra bir kağıt havluyla dokunarak kurutun. Elleriniz her anlamda kendine gelecektir.