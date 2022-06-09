Hep birlikte savaşmamız gerekiyor!

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli toplumumuz; Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında yapılması istenilenin ve ivediliği talep edilen yasal değişikliklerin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğunu anlamak zorundayız. Toplumsal bir mesele olan bu dayatmalara karşı hep birlikte savaşmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylemliliği selamlıyor, desteğimizi belirtiyor ve bu süreçte paydaş örgütlerimizle ortaklaşa hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiriyoruz. İrademiz özgürlüktür!