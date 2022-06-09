  • BIST 2.537,59
  • Altın 1023.814
  • Dolar 17.2217
  • Euro 18.4869
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Hep birlikte savaşmamız gerekiyor!

» »
Basın-Sen, Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında yapılması istenilenin ve ivediliği talep edilen yasal değişikliklere karşı hep birlikte savaşılması gerektiğini vurguladı.
Hep birlikte savaşmamız gerekiyor!

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli toplumumuz; Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında yapılması istenilenin ve ivediliği talep edilen yasal değişikliklerin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğunu anlamak zorundayız. Toplumsal bir mesele olan bu dayatmalara karşı hep birlikte savaşmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylemliliği selamlıyor, desteğimizi belirtiyor ve bu süreçte paydaş örgütlerimizle ortaklaşa hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiriyoruz. İrademiz özgürlüktür!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Kıbrıs Konusunda mesaj!09 Haziran 2022 Perşembe 15:22
  • Maliye Bakanı'ndan açıklama!09 Haziran 2022 Perşembe 14:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti09 Haziran 2022 Perşembe 14:20
  • TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: Süratle Fakirleşiyoruz09 Haziran 2022 Perşembe 13:48
  • Erhürman: Yargı kararı hakkında konuşanlar akaryakıt zammına bir şey söylemeyecek mi?09 Haziran 2022 Perşembe 13:37
  • Belediye Başkanı Harmancı: 27 TL Mazot fiyatı ile "çöp toplamak" başarı oalcak09 Haziran 2022 Perşembe 13:34
  • Alkollü İçki Satış Ruhsatı Olmadan Alkollü İçki Sattı, Tutuklandı09 Haziran 2022 Perşembe 13:30
  • PGM'den TC'den Polis Geliyor iddialarına yanıt09 Haziran 2022 Perşembe 13:23
  • Motosikletçiler, zamları protesto edecek09 Haziran 2022 Perşembe 13:03
  • 15 Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçesi Onaylandı09 Haziran 2022 Perşembe 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti