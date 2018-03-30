"Hepimiz elimizi taşın altına koyalım"

Erhürman’ın konuşmasının önemli satır başları özetle şöyle:

"Hastalıklarımız teşhis edildi, ne yapılması gerektiği belli, sorun şurada; bütün mesele cesaret meselesi. Aslında bir

çok şeyi değiştirmek cesaret haline geldi... Çok ciddi değişiklik yapmak kaydıyla geldik"

"Bu dönemi biz, hükümet olarak, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesi için, riskleri de üstlenerek, bir kampanya

dönemi yapmakta kararlıyız. İş insanlarımızdan, kamuoyunun tüm kesimlerinden, medyadan yardıma ihtiyacımız var."

"Gerçeğin tüm yönlerini hep birlikte görelim, yapmamız gerekenleri bu defa yapalım... sağlıklı bir bünyeyi hep birlikte

ellerimizi taşın altına koyarak yapalım. Hükümetimiz adına bu bir çağrıdır. Hep birlikte biz bu işi yapabiliriz, biz

inanıyoruz." (yeniduzen)