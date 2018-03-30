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"Hepimiz elimizi taşın altına koyalım"

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Başbakan Tufan Erhürman, Ticaret Odası 2017-2018 Rekabet Edebilirlik Raporu’nun açıklandığı forumda konuştu.
"Hepimiz elimizi taşın altına koyalım"

Erhürman’ın konuşmasının önemli satır başları özetle şöyle:

"Hastalıklarımız teşhis edildi, ne yapılması gerektiği belli, sorun şurada; bütün mesele cesaret meselesi. Aslında bir
çok şeyi değiştirmek cesaret haline geldi... Çok ciddi değişiklik yapmak kaydıyla geldik"

"Bu dönemi biz, hükümet olarak, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesi için, riskleri de üstlenerek, bir kampanya
dönemi yapmakta kararlıyız. İş insanlarımızdan, kamuoyunun tüm kesimlerinden, medyadan yardıma ihtiyacımız var."

"Gerçeğin tüm yönlerini hep birlikte görelim, yapmamız gerekenleri bu defa yapalım... sağlıklı bir bünyeyi hep birlikte
ellerimizi taşın altına koyarak yapalım. Hükümetimiz adına bu bir çağrıdır. Hep birlikte biz bu işi yapabiliriz, biz
inanıyoruz." (yeniduzen)

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