“Hepimiz Yarının Engelli Adayıyız”

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu tarafından "Hepimiz Engelli Adayıyız" adlı sosyal sorumluluk projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Salon 4’de, 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği adına Ahmet Akdeniz, Prof. Dr. Fahriye Altınay ve öğretim görevlileri Dr. Fatma Köprülü ile Bilun Alioğlu birer konuşma yaptılar.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un da hazır bulunduğu etkinlikte konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak gerçekleştirildi.

Bakan Çeler: “Empati Kurarak Engelleri Aşalım…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin toplumsal açıdan son derece önem taşıdığının altını çizdi. Bakan Çeler, en büyük arzusunun engelli vatandaşlar için “Engelsiz Yaşam Evi” projesinin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. “Hayatımızı sürdürdüğümüz sürece hepimiz ne zaman ne şekilde olacağını bilmediğimiz birer engelli adayıyız” diyen Bakan Çeler, engelli vatandaşların sosyal yaşam içerisinde yaşamlarını sürdürürken birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını ve onların hayatını kolaylaştırabilmenin ilk adımının empati kurmaktan geçtiğini söyledi.

Duygu Dolu Gösteriler Beğeni Topladı…

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Çelik’in özgeçmişi Kampembe Luban ve Mandundu Abraham adlı öğrenciler tarafından İngilizce dilinde anlatılarak anıldı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi dans okulu dansçılarının gösteri sundu. Yakın Doğu Üniversitesi Tango Kulübü eğitmenleri öğretim görevlisi Fatoş Mayın ve Yrd. Doç. Dr. Ali Denker’in tango gösterisi büyük beğeniyle izlendi.

Mühendislik Fakültesinden engelli bir öğrenci tekerlekli sandalyesinde Yrd. Doç. Dr. Ali Denker ile birlikte kısa bir dans gösterisi sundu. Ardından öğrenci engeli ile nasıl başa çıktığını k anlatarak tüm salona duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında, Doğa Darıloğlu tarafından “Engelli insanlar engellerini nasıl yenerler” konulu sunum yaptı. Nisa Akgül Üçok adlı öğrenci şarkısı seslendirdi. Ayşenur Uçak adlı Eczacılık fakültesi öğrencisi ise çizimlerle engelleri nasıl aşabileceğimizi anlattı. İngilizce Hazırlık okulu Tıp ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan Bilun Alioğlu yönetimindeki koro üç şarkı ile salondaki misafirlere eğlenceli anlar yaşattı.

Ferhat İmir ve Perin Rana Aralongun adlı öğrenciler tarafından 'Sevgi Her Engeli Aşar' konulu sohbet gerçekleştirildi. Etkinlikte, Mustafa Erbulut’un eğitmenliğindeki Yakın Doğu Koleji Jimnastik grubu gösterisi yaptı. İngilizce hazırlık okulu öğrencisi Mirdy ve arkadaşı Fransızca şarkı seslendirdi. Etkinlik sonunda, katılımcılara ve bu etkiliğin hazırlanması sürecinde emeği geçenlere sertifikaları verildi.

Tekerlekli Sandalye ve Havalı Yatak Bağışı Yapıldı…

Gecede ayrıca İngilizce Hazırlık Okulu öğretim elemanları maddi katkıları ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne tekerlekli sandalye ve havalı yatak bağışında bulundular. Ayrıca, geceye katılan Esin Sedelya Çakmak adlı izleyici ise İngilizce Hazırlık Okulu adına Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler derneğine 1 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunarak geceye renk kattı.