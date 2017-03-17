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Hepimizin çok iyi bildiği eskimeyen 10 anne tribi

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Hepimizin çok iyi bildiği eskimeyen 10 anne tribi
Annelerimizi çok kızdırıyoruz ancak bazı zamanlar özellikle de çocukların ergenlik zamanı istemeden de olsa onları kızdırıyoruz. Hatta bazı durumlarda kırdığımız da oluyor. Geriye dönüp bu zamanları hatırladığımız zaman ise kendimize kızıyoruz.

Annelerimizi küçücükte olsa kızdırdığımız ve üzdüğümüz zamanlarda onların da bizlere karşı kullandığı bazı cümleler ve devamında gelen tripleri var. İşte şimdilerde duyduğumuzda güldüğümüz trip cümleleri :)

1-Seni doğuracağıma taş doğursaydım

 

Biyolojik olarak mümkün değil tabii, ancak insanın içine taş gibi oturuyor bu söz...

 

2-Anne olunca anlarsın

 

Her anne olan anladığını söylese de anne olmadan anlaşılamayan anne sözü

 

3-Evde konuşacağız...

 

Eve giderken adımlarınızın geri geri gittiğini hiç hissettiniz mi?

 

4-Bana anne deme!

 

Bu tepkiye verilebilecek en kötü cevabı biliyoruz, "Mahmut mu diyem?"

 

5-Bütün gün arkadaşlarınlasın, beni aramadın, ee onlar daha kıymetli zaten.

 

Bu tribin bir diğer versiyonu ise "babanı benden çok seviyorsun"dur. Anneler neden kendilerini veya bizleri sürekli çevremizle kıyaslar ki?

 

6-Seni ben doğurdum ama kim büyüttü Allah bilir! Kime çektin bilmem ki?

 

"Kime çekeyim, sen büyüttün" diyemezsiniz...

 

7-Hiç anneyi düşünen yok bu evde zaten, ben her şeye yetişeyim

 

Anneciğim bugünleri elinde mama peşimizden koşarken düşünecektin... Küçük prensler ve prensesler olarak yetişen biz çocukların günahı ne? Bir de sen başımızın tacısın :)

 

8-Allah sana senin gibi evlat versin de gör..

Haydi inşallah!

 

9-Ben mi seni doğurdum sen mi beni doğurdun?

O nasıl soru öyle? Mümkün mü?

 

10-Sırf çene... Babasına çekmiş bu!

 

Babamı da sen seçtin evlendin demek dilinin ucundan döner ya öyle işte...

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