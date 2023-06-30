Hepsi birer efsane olacaktı, ama… Finallerinden nefret edilen 8 dizi
SOPRANOS
6. sezonuyla hayranlarına veda eden efsane dizilerden biri olan Sopranos, final bölümüyle hatta sezonuyla hüsrana uğratan yapımlardan biri. 5. sezonun üzerinden iki yıl geçtikten sonra yayınlanan son sezon ve final bölümü tüm izleyicilerini hayal kırıklığına uğratmıştı.
Bazıları nefes kesen bölümleriyle heyecanlandırıyor, bazıları senelerce sürerken artık karakterleriyle aileden biri haline geliyor ta ki o son bölüme kadar... İşte finalleriyle nefret edilen 8 dizi...
30 Haziran 2023 Cuma 15:30
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