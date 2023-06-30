SOPRANOS

6. sezonuyla hayranlarına veda eden efsane dizilerden biri olan Sopranos, final bölümüyle hatta sezonuyla hüsrana uğratan yapımlardan biri. 5. sezonun üzerinden iki yıl geçtikten sonra yayınlanan son sezon ve final bölümü tüm izleyicilerini hayal kırıklığına uğratmıştı.