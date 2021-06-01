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Hepsiburada.com ABD'de halka açılacak

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Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından olan Hepsiburada.com ABD'de halka açılacak.
Hepsiburada.com ABD'de halka açılacak

Resmi adı D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan Hepsiburada.com hisselerinin Nasdaq'ta işlem görmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurdu.

SEC'in sitesinde yer alan başvuruda şirketin hisseleri 'HBX' koduyla listelemeyi planladığı belirtildi. Halka arza Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, UBS Investment Bank and Goldman Sachs'ın aracılık edeceği bilgisi verildi.

GELİRLERİ KATLANDI

Söz konusu başvuruda ayrıca Hepsiburada.com'un geçen yılki finansal performansına ilişkin de bilgiler yer aldı. Buna göre şirketin gelirleri geçtiğimiz yıl 6 milyar 375 milyon liraya ulaştı. Gelirleri 2020'de, 2019 yılına göre yüzde 145 yükseldi.

2020 sonu itibarıyla 33 milyon üyeye ulaşan Hepsiburada.com gelirlerinin katlanmasına rağmen geçen yıl 474.5 milyon lira zarar etti.

Geçen yıl gelen büyümeyle şirketin istihdamını da artırdığı görüldü. 2020 yılında Hepsiburada.com'un çalışan sayısı 1218'den 2432'ye yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinin sonu itibarıyla rakam 2572'ye çıktı.

Firmanın Türk e-ticaret sektöründeki pazar payı ise 2015'te yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 17'ye ulaştı.

Hepsiburada.com'un yüzde 75'i Doğan Ailesi üyelerine, kalan yüzde 25'i ise Hollanda merkezli TurkCommerce BV şirketine ait. TurkCommerce BV'yi geçen yıl ABD'li fon Franklin Templeton satın aldı.

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