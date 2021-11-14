Hepsiburada Hisseleri Çöküşte

Gösterdiği etkileyici performans sonrası ABD NASDAQ borsasında listelenme başarısı gösteren Hepsiburada platformunun o günden beri yüzü gülmüyor. Hisseler neredeyse dibe vurdu.

Hepsiburada neden düşüyor?

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte satış gelirlerinde patlama yaşayan Hepsiburada platformu normalleşme başladı başlayalı eski günlerini arar oldu. Haliyle borsada da kara bulutlar dolaşıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde 164 milyon dolar gelir hedefleyen firma yüzde 7 düşüş yaşadı. Platformun cirosu 2.4 milyar olarak tahmin edilirken beklentilerin oldukça altında kaldı. Dördüncü çeyrekte Facebook ile reklam ortaklığına girecek olan firma 10000 KOBİ’nin Facebook ve Instagram platformunda kendisini göstermesini sağlayacak. Böylece 10 kat daha fazla trafik elde etmesi sağlanacak.

NASDAQ borsasında listelendikten sonra sürekli bir düşüş içerisine giren HEPS hisseleri bir türlü toparlanamadı. Beklentilerin altında kalan satış rakamları ve masrafların artması kaçışa sebep oldu. Sadece bir gecede yüzde 35 düşerek 3.57$ seviyesine gerileyen HEPS hisseleri toplamda yüzde 71 düşüş yaşadı.