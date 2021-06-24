  • BIST 1.409
  • Altın 498,531
  • Dolar 8,6777
  • Euro 10,3616
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor

»
Elektronik pazar yeri Hepsiburada, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.
Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor

Elektronik pazar yeri Hepsiburada, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 ila 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde bir “ilk”e imza atacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Jeff Bezos dünyaya dönmesin’ kampanyasına 100 binin üstünde destek23 Haziran 2021 Çarşamba 22:06
  • Dünya'nın Uzaydaki Gözü Hubble 'Kör' Oldu23 Haziran 2021 Çarşamba 22:00
  • Stephen Hawking'in kara delik teoremi gözlemlerle kanıtlandı23 Haziran 2021 Çarşamba 14:10
  • 'Google durdu': Sorun nasıl çözülür?23 Haziran 2021 Çarşamba 13:31
  • AB'den Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturması23 Haziran 2021 Çarşamba 13:15
  • Avrupa Birliği Antitröst Kurumları, Google'a Yönelik Rekabet Soruşturması Başlattı22 Haziran 2021 Salı 22:49
  • 5G abone sayısı bu yıl 580 milyona ulaşacak22 Haziran 2021 Salı 21:54
  • Rus hacker’lar fidye yazılımlarıyla Türk şirketleri çalışamaz hale getiriyor22 Haziran 2021 Salı 21:32
  • Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı22 Haziran 2021 Salı 21:31
  • Windows 11 Performans Testinde Windows 10’u Geçti22 Haziran 2021 Salı 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti