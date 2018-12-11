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Hepsiburada'dan 'sarı yelek' açıklaması

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Takvim gazetesi iki gün önceki haberinde hepsiburada.com adlı alışveriş sitesinin sarı yeleklerde yüzde 80 indirime gittiğini yazmıştı. Bugün ise gazete Doğan Holding’in sahibi olduğu alışveriş sitesinin iddiaları yalanlayan açıklamasına yer verdi.
Hepsiburada'dan 'sarı yelek' açıklaması

Takvim gazetesinin hepsiburada.com adlı alışveriş sitesinin sarı yeleklerde indirime giderek satışları artırmaya çalıştığını öne süren haberine Doğan Holding’in sahibi olduğu alışveriş sitesinden yanıt geldi.

İki gün önceki haberinde “Kaos lobisi Fransa’da sarı yelek giydirdi! Hepsiburada.com durumu fırsat bildi. Sepette yüzde 80 indirime geçti! Vatandaş ‘Neler oluyor’ dedi” ifadelerine yer veren Takvim bugün şirketten yapılan açıklamayı yayımladı. 

Takvim iki gün önceki haberinde “Paris’in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL’ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!” demişti.

Doğan Holding’in sahibi olduğu hepsiburada.com adlı alışveriş sitesinin gazeteye gönderdiği açıklamada iddiaların gerçekle bağdaşmadığı ifade edildi, ancak söz konusu sanal mağazalarla ilgili de "gerekli önlemlerin alındığı” kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

'SATIŞ ADETLERİNDE DÖNEMSEL SIÇRAMA YOK'

“Markamızı odağına alan, gerçekle bağdaşmayan siyasi gündem içerikli paylaşımların yapılması bizi derinden üzmüştür. Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir. Platformumuzda satış yapan işletmeler, pazarlama ve stok stratejilerine göre satışa sundukları ürünlerin fiyat ve indirimlerini kendi inisiyatifleri dahilinde belirlemektedirler, bununla birlikte toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak söz konusu sanal mağazalar ile ilgili gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Hepsiburada olarak, 15.000’in üzerindeki küçük, orta, büyük ölçekli firmalarımız ile el ele, müşterilerimiz ve ülkemiz için fayda sağlayan çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

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