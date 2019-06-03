Her 10 çiftten birinde görülüyor

Canatar, vajinismusun tüm dünyada kadın doğumcular ve ruh sağlığı bilimcileri tarafından sıkça karşılaşılan bir cinsel sorun olduğuna dikkat çekti.



Çiftlerin vajinismus sorunu karşısında önce büyük bir üzüntü ve çaresizlik yaşadıklarını ve bu sorunu en yakın çevrelerinden bile sakladıklarını ifade eden Canatar, sorunun genellikle ya görmezden gelindiğini ya da kendiliğinden düzeleceği düşünülerek bir cinsel terapiste başvurma kararının sürekli ertelendiğini söyledi.

Kişinin günlük hayatını ve tüm ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek olan hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kişinin ruh sağlığının bozabileceğini vurgulayan Canatar, ''Kişide aldatma, duygusal ve fiziksel şiddet, saygısız davranışlar, duygusal tatminde azalma, suçluluk, eksiklik hissi, utanç duyma, kendinden nefret etme, hayal kırıklığı, bunaltı, sıkıntı, umutsuzluk, çaresizlik gibi durumlar da görülebilir'' ifadelerini kullandı.



Canatar, hastalığın tedavisi için çiftlerin cinsel terapi için uzmana başvurmaları gerektiğini bildirdi.