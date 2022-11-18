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Her 10 doğumdan biri prematüre

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Dünya prematüre gününde konuşan Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, her doğumdan biri prematüre doğum olarak gerçekleştiğini söyledi.
Her 10 doğumdan biri prematüre

Dünya prematüre günü nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan etkinlikte, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, her doğumdan biri prematüre doğum olarak gerçekleştiğini söyledi. Etkinlik öncesi konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çukurova Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, “Her yıl 17 Kasım'da kutlanan Dünya Prematüre Günü, preterm doğumlara dikkat çekmek amacı ile Avrupa Yenidoğan Bebek Bakımı Vakfı (EFCNI) ve Avrupa Ebeveyn organizasyonları tarafından 2008 yılında ilk kez kutlanmış ve daha sonra tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Simge rengi duyarlılığı ve kabullenmeyi simgeleyen mor renktir. Sembolü ise, 1 çifti mor renkte, küçük çorap olan 10 çift bebek çorabıdır” açıklamasında bulundu.

Yıldızdaş, ülkemizde de prematüre gününün tüm Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olan tüm hastanelerde kutlanmakta olduğunu bu özel günde sempozyumlar yapılarak prematüre sorunlarına dikkat çekilmekte ve prematüre bebekler ve aileleri ile kutlama yapıldığını Balcalı Hastanesi'nde de her sene olduğu gibi bu sene de aileler ve miniklerle bir araya gelerek kutlama yaptıklarını ifade etti.

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 HER 10 DOĞUMDAN BRİ PREMATÜRE

Bilindiği gibi her 10 doğumun biri prematüre doğum ile sonuçlanmaktadır diyen Yıldızdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal gebelik süresi 37 hafta-41 haftadır. 36 hafta 6 gününü tamamlamadan doğan bebekler prematüre bebek olarak bilinir. 32 haftayı doldurmadan önce doğan bebekler ‘'Çok prematür'', 28 haftayı doldurmadan doğan bebekler ise ‘'Aşırı prematür'' olarak tanımlanır. Gebelik haftası azaldıkça prematüreliğe bağlı ‘'ağır solunum sıkıntısı, beyin kanaması, kalpte köprü damarın açık kalması ve buna bağlı kalp yetmezliği, enfeksiyon, barsak enfeksiyonu'' gibi sorunlar bu bebeklerde sık görülür. Bu nedenle prematüre bebeklerin izlem ve tedavileri mutlaka Yenidoğan Uzmanları tarafından yapılmalıdır ve bu bebekler Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde izlenmelidir. Yenidoğan Uzmanlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı sonrası 3 yıl süren bir üst dal uzmanlığıdır” dedi.

ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, “Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakımda sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi” dedi.

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