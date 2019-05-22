  • BIST 83.675
  • Altın 250,191
  • Dolar 6,1048
  • Euro 6,8129
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Her 10 kadından 1'inde bu hastalık var

» »
Endometriozis belirtileri nelerdir? Her 10 kadından 1'inde genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak görülen bir kadınsal rahatsızlıktır.
Her 10 kadından 1'inde bu hastalık var

Kadınların sıklıkla sorun yaşadığı konulardan biride ''Endometriozis'' rahatsızlıklardır. Endometriozis genellikle çevresel nedenler, genetik yatkınlık gibi etkenlerden oluşan 10 kadından birinde görülmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Bilensoy konuyla ilgili şu bilgileri verdi...

Endometriozis, normalde uterusunuzun iç kısmını oluşturan dokunun (endometriyum) rahminizin dışında yetiştiği, genellikle ağrılı bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle yumurtalıklarınızı, fallop tüplerini ve pelvisi kaplayan dokuları içermektedir. Eğer endometriozis yumurtalıklarla ilgiliyse, endometrioma adı verilen çikolata kistleri oluşabilir. Endometriozisin toplumda üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı yüzde 5-10 arasındadır. Ancak gebe kalma güçlüğü çeken (infertil) kadınlarda yüzde 25-30 gibi yüksek oranlarda karşımıza çıkan yaygın bir sağlık sorunudur. Belirtileri arasında ağrılı düzensiz kanama veya ağır geçen adet, ağrılı cinsel ilişki, sancılı bağırsak hareketleri, adet öncesi karın ağrısı, kasık ağrısı, yorgunluk ve alt karın bölgesinde şişkinlik gösterilebilir.

LAPAROSKOPİK YÖNTEMİ TERCİH EDİLİYOR!

Endometriozisin tanı ve tedavisinde kozmetik sonuçların mükemmel olması, karında kesi izi olmaması, operasyon sonrasında hızla günlük yaşama dönme rahatlığı gibi çok sayıda avantajından ötürü laparoskopik yöntemin yaygın olarak kullanılmaktadır. İşlem sırasında hastalığın yaygınlığı tespit edilir ve takibe hastalık ilerleme derecesine göre evrelendirilir. Yapışıklıklar varsa açılır ve tüp fonksiyonları değerlendirilir. Çikolata kistlerinin varlığında hastanın ağrı şikayeti varsa yumurtalık rezervini azaltmamaya çalışılarak kapsülün çıkarılması, kanamanın kontrol edilmesi ve yumurtalığın eski haline getirilmesi ile laparoskopik işlem tamamlanmaktadır.

Öte yandan, işlem esnasında karın boşluğu içerisinde başka odaklar var ise bu odaklar koterizasyon veya çıkarılma yöntemleri ile yok edilirler. Çocuk isteğinin olmadığı durumlarda doğum kontrol hapları, bazen de endometriozisin tekrarlamaması için progesteron içeren ilaçlar kullanılabilir. Eğer bebek isteği varsa tüp bebek denenebilir.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahar alerjisine karşı önlem almanın 13 yolu21 Mayıs 2019 Salı 19:00
  • Besim: Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi21 Mayıs 2019 Salı 16:06
  • Psikologlar Derneği Genel Kurulu Yapıldı21 Mayıs 2019 Salı 10:21
  • GMO: ”Çok daha etkin gıda güvenliği politikalarına ihtiyaç var”21 Mayıs 2019 Salı 10:06
  • Pestisitli sebze ve meyve tüketenlerin çocuğu olmuyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:00
  • Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
  • Huzursuz bacağın sonu yoğun bakım olmasın!20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:35
  • Pakistan'da bir doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı19 Mayıs 2019 Pazar 17:40
  • Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti19 Mayıs 2019 Pazar 17:38
  • İçtiğiniz su Alzheimer'e neden olabilir !19 Mayıs 2019 Pazar 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti