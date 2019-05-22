Her 10 kadından 1'inde bu hastalık var

Endometriozis belirtileri nelerdir? Her 10 kadından 1'inde genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak görülen bir kadınsal rahatsızlıktır.

Kadınların sıklıkla sorun yaşadığı konulardan biride ''Endometriozis'' rahatsızlıklardır. Endometriozis genellikle çevresel nedenler, genetik yatkınlık gibi etkenlerden oluşan 10 kadından birinde görülmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Bilensoy konuyla ilgili şu bilgileri verdi...

Endometriozis, normalde uterusunuzun iç kısmını oluşturan dokunun (endometriyum) rahminizin dışında yetiştiği, genellikle ağrılı bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle yumurtalıklarınızı, fallop tüplerini ve pelvisi kaplayan dokuları içermektedir. Eğer endometriozis yumurtalıklarla ilgiliyse, endometrioma adı verilen çikolata kistleri oluşabilir. Endometriozisin toplumda üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı yüzde 5-10 arasındadır. Ancak gebe kalma güçlüğü çeken (infertil) kadınlarda yüzde 25-30 gibi yüksek oranlarda karşımıza çıkan yaygın bir sağlık sorunudur. Belirtileri arasında ağrılı düzensiz kanama veya ağır geçen adet, ağrılı cinsel ilişki, sancılı bağırsak hareketleri, adet öncesi karın ağrısı, kasık ağrısı, yorgunluk ve alt karın bölgesinde şişkinlik gösterilebilir.

LAPAROSKOPİK YÖNTEMİ TERCİH EDİLİYOR!

Endometriozisin tanı ve tedavisinde kozmetik sonuçların mükemmel olması, karında kesi izi olmaması, operasyon sonrasında hızla günlük yaşama dönme rahatlığı gibi çok sayıda avantajından ötürü laparoskopik yöntemin yaygın olarak kullanılmaktadır. İşlem sırasında hastalığın yaygınlığı tespit edilir ve takibe hastalık ilerleme derecesine göre evrelendirilir. Yapışıklıklar varsa açılır ve tüp fonksiyonları değerlendirilir. Çikolata kistlerinin varlığında hastanın ağrı şikayeti varsa yumurtalık rezervini azaltmamaya çalışılarak kapsülün çıkarılması, kanamanın kontrol edilmesi ve yumurtalığın eski haline getirilmesi ile laparoskopik işlem tamamlanmaktadır.

Öte yandan, işlem esnasında karın boşluğu içerisinde başka odaklar var ise bu odaklar koterizasyon veya çıkarılma yöntemleri ile yok edilirler. Çocuk isteğinin olmadığı durumlarda doğum kontrol hapları, bazen de endometriozisin tekrarlamaması için progesteron içeren ilaçlar kullanılabilir. Eğer bebek isteği varsa tüp bebek denenebilir.