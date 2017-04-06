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Her 10 ölümden birinin 'nedeni sigara'

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Her 10 ölümden birinin 'nedeni sigara'
Yeni bir araştırmaya göre dünya genelindeki her 10 ölümüne sigara neden oluyor ve bunların yarısı da sadece dört ülkede, Çin, Hindistan, ABD ve Rusya'da görülüyor.

Araştırmacılar, tütün ürünlerine on yıllardır getirilen kısıtlamalara karşın, nüfus arttıkça sigara tiryakisi sayısının arttığını ifade etti.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada, sigara şirketlerinin saldırgan bir şekilde yeni pazarları, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri hedef aldıkça sigara kaynaklı ölümlerin artabileceği kaydedildi.

Araştırma ekibinden Dr. Emmanuela Gakidou "Sigaranın tartışmasız zararlı etkilerinin yarım yüzyıldan uzun bir süredir ortaya konulmasına karşın, bugün dünyadaki her dört erkekten biri sigara içiyor. Sigara, erken ölüm ve sakatlıktaki ikinci en büyük risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor" dedi.

"Hastalıklar Üzerinde Küresel Yük" adlı çalışma 1990 ve 2015 arasında 195 ülke ve bölgedeki sigara içme alışkanlıkları incelenerek yapıldı.

Araştırmaya göre 2015'te yaklaşık bir milyar kişi, her dört erkekten ve her 20 kadından biri sigara içiyordu.

1990'da ise bu oran her üç erkekten ve her 12 kadından biriydi.

Ancak nüfus artışı nedeniyle, sigara içme oranı düşse de tiryakilerin sayısı yükseldi.

YÜKSEK VERGİ, UYARI VE EĞİTİM

2015'te 6,4 milyon sigara kaynaklı ölüm gerçekleşti.

Bu sayı 1990'a göre yüzde 4,7'lik bir artış anlamına geliyor.

Araştırmaya göre bazı ülkeler, yüksek vergi, paketlerdeki uyarılar ve eğitim programlarıyla tiryakilere sigara bıraktırma konusunda başarılı oldu.

25 senelik süreçte Brezilya'da her gün sigara içen erkeklerin oranı yüzde 29'dan, yüzde 12'ye inerken, erkeklerde bu oran yüzde 19'dan, yüzde 8'e düştü.

Ancak Bangladeş, Endonezya ve Filipinler'de herhangi bir değişiklik olmadı.

Rusya'da ise kadınlar arasındaki sigara tiryakiliği yüzde 4 artarken, aynı eğilimin bazı Afrika ülkelerinde de görüldüğü uyarısı yapıldı.

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