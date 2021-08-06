Her 10 Şirketten 9'u Siber Saldırı Mağduru

Alman bilişim kuruluşu Bitkom'un anketine göre, 2020-2021 yıllarında Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırıdan mağdur oldu. Bu saldırılar sonucu yıllık toplam zararın 223 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Alman Bilgi Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medya Birliği (Bitkom) tarafından yapılan bir anket, Alman şirketlerinin yüzde 90'ının siber saldırıya uğradığını ortaya koydu.



Bitkom'un farklı branşlardan bin 67 firma arasında yaptığı anket sonucunda, şirketlerin enformasyon ve üretim sistemlerinin bloke edilerek sistemin yeniden işletilebilmesi için fidye istenmesi olaylarında bu yıl ve geçen yıl artış yaşandığı tespit edildi.



Bitkom anket sonuçlarına göre, 2020-2021 yıllarında Almanya'daki her 10 şirketten dokuzunun veri hırsızlığı, espiyonaj ve sabotaj gibi siber saldırılarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.



Ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 9'u ise siber saldırıların doğrudan şirketin mevcudiyetini tehdit ettiğini ifade etti.



YILLIK ZARAR 223 MİLYAR EURO

Bitkom, veri hırsızlığı, casusluk ve sabotaj sonucu Alman ekonomisinde oluşan zararın yılda 223 milyar euroya ulaştığına dikkat çekti. Bunun 2018 ve 2019'da kaydedilen zararın neredeyse iki katından fazla olduğu, bu her iki yılda da siber saldırılar sonucu oluşan zararın 103 milyar euro civarında olduğu belirtildi.



Anket katılan şirket yöneticileri, pandeminin başından bu yana evden çalışmanın seçenek olduğu şirketlerin yüzde 59'unda güvenlik açığı yaşandığını da ifade etti. Bitkom Başkanı Achim Berg, "Sadece personeli eve göndermek yeterli değil" diyerek cihazların güvenliğinin sağlanmasının, iletişim kanallarının korunmasının ve personelin siber suçların tehlikelerinden haberdar edilmesinin önemine vurgu yaptı.



Anket, şirketlerin siber saldırılara karşı güvenli bilgi teknolojilerine yatırımları artırdığını da ortaya koydu. Şirketlerden yüzde 39'u ortalamanın üzerinde para harcarken, yüzde 24'ü önemli ölçüde para harcıyor.



Şirketler, saldırıların bir kısmının kasıtlı veya kasıtsız olarak personel kaynaklı olduğunu bildirse de, yüzde 40'ının arkasında yarı-zamanlı bilgisayar korsanlarının olduğu tahmin ediliyor.