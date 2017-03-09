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'Her 3 dakikada bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor'

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'Her 3 dakikada bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor'
Doç. Dr. Atakan Sezer, dünyada her üç dakikada, bir kadına meme kanseri teşhisi konduğunu, kadınlarda ölüme bağlı kanserlerin başında da meme kanserinin geldiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Sezer, Edirne Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Barosu'nda düzenlediği "Meme Kanseri: Tanı ve Tedavisi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, kadınlar arasında en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. 

Meme kanserinin, dünya genelinde çok yaygın olduğunu ifade eden Sezer, "Dünyada her yıl 11 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Kadınlar arasında en çok görülen kanser türü, meme kanseri... Kadınlarda ölüme bağlı kanserlerin başında da meme kanseri geliyor. Kanser hastalıklarından ölen her 5 kadından biri, meme kanserinden hayatını kaybediyor. Dünyada her 3 dakikada bir de, bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor." diye konuştu. 

Kadınların meme kontrollerini aksatmadan yapmaları gerektiğini de anlatan Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 ile 40 yaş arasındaki her kadın ayda bir kere adet dönemi başladıktan 5 ile 8’inci günü arasında kendi memesine bakacak. Burada memesinde bir kitle var mı yok mu buna bakacak. Meme başında çökme ya da akıntı var mı, meme başında içeri doğru çekilme var mı bunlara bakacak.

Daha önce olmayan farklı bir durum var mı, bunlara dikkat edecek. Biz 20 ile 40 yaş arasındaki kadınları 3 yılda bir görmeyi öneriyoruz. 40 yaşından sonra ise, her yıl bir kez mamografi ve ultrason çektirmesini ve doktora gözükmesini öneriyoruz. Erken tanı erken tedaviyi getirir."

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