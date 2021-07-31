  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Her burun akıntısı alerjik değildir!

» »
Sıklıkla alerjik burun akıntısıyla karıştırılabilen beyin omurilik sıvısı kaçağının erken tespit ve tedavisi hayati önem taşıyor!
Her burun akıntısı alerjik değildir!

 

 

Sıklıkla alerjik nedenlerle oluşsa da bazı burun akıntısı vakaları çok daha önemli bir soruna işaret edebilir. Bu sorunların başında ise beyin omurilik sıvısı kaçağı gelir. Bu durum genellikle kafa travması ya da burun bölgesinden ameliyat geçiren kişilerde rastlanıyor. Beyni içinde barındıran sıvı, beyin zarında delinmeye bağlı olarak burun yoluyla dışarıya akıyor. Yarattığı komplikasyonlar nedeniyle bu vakaların erken tespit ve tedavisi hayati önem taşıyor. Son dönemde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hasta beyin omurilik sıvı kaçağı nedeniyle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Prof. Dr. Ferhat Erişir: “Tedavi edilmeyen boyun omurilik sıvı kaçağı menenjite neden olabilir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, son dönemde daha sık rastlanır hale gelen beyin omurilik sıvısı kaçağı vakalarının, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, hastalar tarafından beyin omurilik sıvı kaçağının alerjik akıntı ile karıştırıldığını söyleyerek, “Beyin omurilik sıvısı burundan nezle tarzında saydam bir sıvı şeklinde atılır. Bu nedenle birçok hastamız alerjik şikayet diye doktor doktor dolaşır. Oysa birçok komplikasyona neden olabileceğinden beyin omurilik sıvısı kaçağının biran önce tespiti hayatidir. Örneğin beyin açık olduğundan en ufak bir mikrop menenjite sebep olabilir” uyarısında bulunuyor.

Beyin omurilik sıvı akıntısının bazen kendiliğinden durabildiğini ancak bunun iyileşme anlamına gelmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Erişir, “1 hafta, 10 gün veya 1 ay kadar hiç akıntı olmayabilir. Ancak bu tam anlamıyla iyileşme demek değildir. Hala beyine giden bir mikrop enfeksiyona neden olabilir” diyor.

Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu: “Burundan damlayan berrak sıvı veya genizde tuzlu su tadı beyin omurilik sıvısı kaçağının habercisi olabilir.”

Beyin omurilik sıvısı kaçağı ameliyatları Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından birlikte gerçekleştiriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu ise beyin omurilik sıvısı ile ilgili, “Beyinde üretilip, tüm beyin ve omurilik yüzeyinde devir daim eden beyin omurilik sıvısının dışarıya kaçışı beyin zarı ile engellenmiştir. Ender olarak, zardaki yırtık veya defekt nedeniyle beyin omurilik sıvısı dışarıya sızabilmektedir. Sızıntı en çok burunda görülmektedir” ifadesini kullanıyor. Beyin omurilik sıvısı kaçağı kendini burundan damlayan berrak sıvı veya genizde tuzlu su tadı ile belli ediyor. Bu bulgular pek önemli gözükmese de menenjit ve beyin iltihaplarının gelişmesine neden olabiliyor. Menenjit ise hafif sakatlıktan koaya kadar varan ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Artık tedavisi çok daha kolay

Beyin omurilik sıvısı kaçağına neden olan beyin zarı yırtıkları, önceleri kafa tabanının açılması ve yama konması şeklinde büyük bir ameliyatla tedavi ediliyordu. Ancak günümüzde tedavi teknolojinin de ilerlemesiyle burundan daha kolay ve daha az komplikasyonla gerçekleştirilebiliyor. Alerjik burun akıntısı ile karşı karşıya olduğunu düşünerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Zehra Ecersoy da bu yöntemle sağlığına kavuşan hastalardan.

Geçirdiği travma sonrası burnundan sıvı gelmeye başlayan Zehra Ecersoy, ilk başlarda alerjik bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurmasıyla yaşadığı burun akıntısının sebebinin boyun omurilik sıvısı kaçağı olduğu ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Ferhat Erişir, sıvı kaçağı iki kez durduğu için Zehra Ecersoy’un ameliyatını ertelediklerini ancak, akıntının tekrar başlaması üzerine ameliyat kararı alarak hastayı sağlığına kavuşturduklarını söylüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuşan Zehra Ecersoy ise duygularını “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğüm tedavi ile sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Doktorlarım sayesinde yaşıyorum. Hastanede çok iyi bir bakım gördüm. Bugün tüm şikayetlerim sona ermiş durumda ve kendimi gayet iyi hissediyorum” sözleriyle ifade ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayni gün iki farklı noktayı kundakladıkları ortaya çıktı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43
  • Mehmetçik Belediyesi'ne ait su dalgıcı ve plastik su borusunu çaldılar31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:40
  • Haspolat'ta suçüstü yakalandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:38
  • Çaldığı zırhlı yeraltı kablolarını başkasına sattı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:36
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:34
  • Avcılar'ın ölüm sebebi 'kalp krizi'31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:32
  • Bakan Çavuşoğlu, 1 Ağustos dolayısı ile mesaj yayımladı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:19
  • The Times'a konuşan Denktaş Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Esnaf Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:34
  • Türkiye'deki 98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti