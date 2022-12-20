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Her Çaldığı Araçla Ayrı Bir Araca Çarptı!

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Lefkoşa ve Girne’de aynı gün içinde üç farklı araç ile yine üç farklı araca çarpan sürücü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Her Çaldığı Araçla Ayrı Bir Araca Çarptı!

Lefkoşa ve Girne’de aynı gün içinde üç farklı araç ile yine üç farklı araca çarpan sürücü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Her kazanın ardından şahsi bilgilerini vermeyerek olay yerinden kaçan sürücü, çalışır vaziyette bulduğu diğer araçları izinsiz alarak yine kaza yaptı. Üçüncü kazasının ardından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı, Polis, zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını belirtti.

Mal sahibinden izinsiz araç kullanma, Sigorta Kapsamaksızın araç kullanma, Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet etmeme ve Dikkatsiz Sürüş suçlarından tutuklanan zanlı S. U. A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ömer Savran, yaşananları aktardı. Polis, Zanlı S.U.A.’nın (E-48) Mal sahibinden izinsiz araç kullanma, Sigorta Kapsamaksızın araç kullanma, Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet etmeme ve Dikkatsiz Sürüş suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 19 Aralık 2022 tarihinde saat 11:40’da Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde Acil Servisin doğu kısmında bulunan SA 983 plakalı aracı, tek yön olarak güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne'de sakin S. U. A.’nin, Serdinç Maypa’nın (E-55) yönetimindeki GT 569 plakalı salon araca çarpıp olay yerinde isim ve adresini vermeden ayrıldığını ve ayni gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Yaralanan olmadı, araçlar maddi hasara uğradı, zanlıdan kan örneği alındı…

Polis, zanlıdan uyuşturucu testi için 20 cc kan alınarak Merkez Karakol Hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Kaza sonucu yaralanan olmadığını kaydeden Polis, kazada SA 983 plakalı araçta 30.000 TL, GT 569 plakalı araçta ise 20.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi.

Başka araçlara çarptığı da öğrenildi…

Polis, zanlının aynı gün Girne'de çalışır vaziyete bulunan SP 969 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz sürerek SJ 923 plakalı araca çarptığını ve olay yerinden isim ve adres vermeden ayrıldığının da öğrenildiğini belirtti.

“Çarptı, isim ve adres vermeden kaçtı”

Bunun yanında zanlının yine aynı gün içinde Ortaköy'de SP 969 plakalı salon araç ile MK 659 plakalı aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptığını anlatan Polis, daha sonra aracı kaza yerinde bırakıp isim ve adres vermeden yaya bir şekilde olay yerinden ayrıldığını ve Lefkoşa'da Metropol isimli iş yeri önündeki çalışır vaziyette bulunan SA 983 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz sürerek kaza yaptığını belirtti.

Polis tutukluluk talep etti

Polis, konu ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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