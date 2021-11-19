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Her çocuğa bisiklet vaadi ile Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı

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Dünyanın en eski komünist partilerinden biri olan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yerel seçimleri kazanması sonrası, KPÖ'lü Elke Kahr, yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı.
Her çocuğa bisiklet vaadi ile Avusturya'nın ilk komünist belediye başkanı, yemin ederek göreve başladı

Avusturya hükümetinde birbiri ardına patlak veren yolsuzluk skandalları başbakan götürürken, ikinci büyük şehir Graz'da sürpriz zafer kazanan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) adayı Elke Kahr, belediye meclisi tarafından başkan seçildi. Kahr, önceliğinin sosyal konut ve sosyo-ekonomik politikalar olduğunu belirtti.

Dünyanın en eski komünist partilerinden biri olan Avusturya Komünist Partisi'nin (KPÖ) ülkenin ikinci büyük şehri Graz'da yerel seçimleri kazanması sonrası, KPÖ'lü Elke Kahr, yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı.

ÖVP'nin 18 yıllık iktidarını bitirdi

KPÖ'nün eylüldeki belediye meclisi seçimlerinde oyların yüzde 28.9'unu alarak yüzde 25.7'de kalan sağcı Avusturya Halk Partisi'ni (ÖVP) geride bırakması sonrası, belediye meclisinde düzenlenen oylamada 28'e karşı 46 oyla Kahr belediye başkanı seçildi. Böylece 30 yıldır KPÖ üyesi olan 60 yaşındaki kadın siyasetçi, Avusturya'da bir büyük şehrin başına geçen ilk komünist oldu.

Öncesinde ÖVP'li Siegfried Nagl, Graz'ın 18 yıldır belediye başkanıydı.

Çilingir kızı vurgusu

Graz belediye başkan yardımcılığı dahil yerel yönetimde 15 yıldır görev alan Kahr, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bir çilingirin kızının, bir komünistin belediye başkanı olacağı kimin aklına gelirdi" dedi.

Özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında şehirde ele alınması gereken bir dizi sorun olduğunu belirten yeni belediye başkanı, kar amaçlı inşaata son vermeyi vaat ederek önceliği konut politikasına verdi.

Avrupa'da bir ilk: Hem başkan hem de yardımcısı kadın

Graz yönetiminde KPÖ'nün Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile koalisyona gitmesi sonucu, Yeşiller'den Judith Schwentner de Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. Böylece Graz, hem belediye başkanının hem de yardımcısının kadın olduğu ilk Avrupa şehri konumuna geldi.

Her çocuğa bisiklet vaadi

Düşük gelirli grupların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan hem toplumsal hem çevresel değişiklikleri desteklemeyi vaat eden koalisyonun programında, belediyenin şehirdeki her çocuğa bir bisiklet sağlaması da yer alıyor.

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