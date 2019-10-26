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Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü

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Her Daim Dostlar, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için bugün Gazimağusa hendekte doğa yürüyüşü yaptı.
Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü

Her Daim Dostlar’dan yapılan açıklamaya göre, yürüyüş ile; kadınların bu konuda dikkatini çekmek ve bilinçli olmalarını sağlamak amaçlandı.


Açıklamada, erken teşhisin önemine işaret edilerek, bunun kadınları olası kötü durumlardan koruyacağına ve alınacak önlemlerle yaşamların kurtulacağına vurgu yapıldı. 


Açıklamada, meme kanserinin risk faktörlerini en aza indirecek erken teşhise yönelik kadınların, 20 yaşından sonraki dönemde her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri, doktor tarafından yılda bir yapılan meme muayeneleri ve mamografinin kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntem olduğu belirtildi. 


Kadınların; menopoz öncesi dönemlerde adetin başlangıcından sonraki 10 gün içinde, menopoz sonrası dönemlerde ise her ayın aynı gününde kendi kendilerine muayene etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


“Meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurmaları gerekmektedir. Meme kanseri taramaları gönüllülük esasına dayanır ve kadınların katılımı ile başarıya ulaşabilir. Kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması önemlidir.”

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