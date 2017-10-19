 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.162
  • Altın 151,204
  • Dolar 3,6561
  • Euro 4,3295
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Her Daim Dostlar Perşembe Pazarı’nda kağıt poşet dağıttı

» »
Her Daim Dostlar Perşembe Pazarı’nda kağıt poşet dağıttı
Her Daim Dostlar Gazimağusa'daki Perşembe Pazarı'nda naylon poşetin doğaya zararlarını anlatarak,  kağıt poşet dağıttı.

Bu sabah 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte “Naylon Poşet Kullanımına Son” yazılı pankart açılırken, naylon poşetlerin zararlarını anlatan dövizler taşındı.

Etkinliğe, Her Daim Dostlar üyelerinin yanı sıra, Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencileri ile Çevre Koruma Dairesi de katıldı.

ŞENTUĞ

Her Daim Dostlar Sözcüsü Yusuf Şentuğ etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, amaçlarının doğada uzun yıllar kaybolmayan, suyu ve toprağı kirleten naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çağrı yapmak,  halkı bilinçlendirmek  ve yetkililere  mesaj vermek olduğunu ifade etti.

Şentuğ,  40-50 yıl önce naylon poşetlerin yerine  file,  zembil, ve çanta kullanıldığını kaydederek, istenirse yine o günlere dönülebileceğini belirtti.

Bugün bir çok ülkede naylon poşetlerin ya yasaklandığını ya da parayla satılarak kullanımın azaltıldığını ifade eden Şentuğ , “Biz de aynı şekilde ülkemizde ya yasaklanmasını ya da para ile satılarak daha az kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için çağrı yapıyoruz” dedi.

Şentuğ, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanımını sağlayarak doğanın kirletilmesinin engellenebileceğini belirterek bu konuda da çağrı yaptı.

Şentuğ, plastik, kağıt, cam  gibi maddelerin geri dönüşümle yeniden kullanılabildiğini esas  yeniden kullanılmadığında doğanın kirletildiğini bazı maddelerin suda 400, karada ise 800 yıl kaldığını,  bozulduğunda suyu ve toprağı zehirlediğini vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP Mağusa ilçesi gönüllüleri kan bağışında bulundu15 Ekim 2017 Pazar 14:55
  • Archangelos Michael Kilisesi’ni koruma çalışmasının sona ermesi13 Ekim 2017 Cuma 16:14
  • Mağusa'da hırsızlık10 Ekim 2017 Salı 13:29
  • TDP'li Gençlerden "Geri Dönüşüm" malzemeleri kullanılan çevre dostu örgüt binası açıldı09 Ekim 2017 Pazartesi 14:08
  • Gazimağusa'da kadın cinayeti! Halime hemşireyi katletti!05 Ekim 2017 Perşembe 23:57
  • DAÜ'ye siyasi müdahale yine başladı!28 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Mağusa'da mağazadan şort çaldı tutuklandı28 Eylül 2017 Perşembe 14:48
  • Mağusa'da gölete insan dışkısı mı döküyorlar?26 Eylül 2017 Salı 20:02
  • 74 Yaşında ama evinden 350 adet cinsel gücü artırıcı hap ile...26 Eylül 2017 Salı 11:43
  • Gazimağusa'da kayıp şahıslar25 Eylül 2017 Pazartesi 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti