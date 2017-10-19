Her Daim Dostlar Perşembe Pazarı’nda kağıt poşet dağıttı

Her Daim Dostlar Gazimağusa'daki Perşembe Pazarı'nda naylon poşetin doğaya zararlarını anlatarak, kağıt poşet dağıttı.

Bu sabah 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte “Naylon Poşet Kullanımına Son” yazılı pankart açılırken, naylon poşetlerin zararlarını anlatan dövizler taşındı.

Etkinliğe, Her Daim Dostlar üyelerinin yanı sıra, Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencileri ile Çevre Koruma Dairesi de katıldı.

ŞENTUĞ

Her Daim Dostlar Sözcüsü Yusuf Şentuğ etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, amaçlarının doğada uzun yıllar kaybolmayan, suyu ve toprağı kirleten naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çağrı yapmak, halkı bilinçlendirmek ve yetkililere mesaj vermek olduğunu ifade etti.

Şentuğ, 40-50 yıl önce naylon poşetlerin yerine file, zembil, ve çanta kullanıldığını kaydederek, istenirse yine o günlere dönülebileceğini belirtti.

Bugün bir çok ülkede naylon poşetlerin ya yasaklandığını ya da parayla satılarak kullanımın azaltıldığını ifade eden Şentuğ , “Biz de aynı şekilde ülkemizde ya yasaklanmasını ya da para ile satılarak daha az kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için çağrı yapıyoruz” dedi.

Şentuğ, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanımını sağlayarak doğanın kirletilmesinin engellenebileceğini belirterek bu konuda da çağrı yaptı.

Şentuğ, plastik, kağıt, cam gibi maddelerin geri dönüşümle yeniden kullanılabildiğini esas yeniden kullanılmadığında doğanın kirletildiğini bazı maddelerin suda 400, karada ise 800 yıl kaldığını, bozulduğunda suyu ve toprağı zehirlediğini vurguladı.