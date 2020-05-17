Her dönemin bürokratı Aşıkoğlu: ülkemizin yangın helikopteri olmalı dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ülkemizde yangın helikopterinin olması gerektiğini söyledi. Aşıkoğlu, "Her halükarda buna çare üretilmeli" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ülkemizde yangın helikopterinin olması gerektiğini söyledi.

BRT ekranlarında konuşan Şahap Aşıkoğlu, “Bürokrasinin de siyasetin de bu konuda gereğini yapması lazım, 10 tane daha yangın çıksa geriye dönüşü olmayan bir nokta olur” ifadelerini kullandı.

Aşıkoğlu, "Her halükarda buna çare üretilmeli" dedi.