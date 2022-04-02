Her gıdanın buzdolabına konulmaması gerekiyor

Yiyecekleri, tazeliğini korumak için buzdolabına koymak şart. Ancak her yiyecek, buzdolabında muhafaza edilemiyor. Peki o gıdalar hangileri? Besinlerin uzun süre taze kalması için nelere dikkat edilmeli?

Birçok besini saklamak için kullanılan buzdolabı, sanılanın aksine her besini korumuyor.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı İbrahim Taşdelen, patates ve soğan gibi sebzelerin buzdolabında saklanmasının yapılan en sık hatalardan biri olduğunu belirterek, "Bu gıdaları buzdolabında sakladığımızda ömrünü uzatmıyoruz tam aksine kısaltıyoruz" dedi.

Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler

Patates gibi nişasta içeren kök sebzeler dolapta daha çabuk bozuluyor. Bu yüzden de uzmanlar özellikle patates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin buzdolabı dışında muhafaza edilmesini öneriyor.

En sık yapılan hatalardan biri de tazeliğini korusun diye domatesi buzdolabına kaldırmak. İşte bu da yanlış bir yöntem. En doğrusu eğer oda sıcaklığı uygunsa domatesi kapalı bir alanda muhafaza etmek.

Sebzelerin buzdolabında hava almayan poşetlerde saklanması gerekiyor

Çoğu sebze ve meyve ağzı açık poşetiyle birlikte dolapta günlerce bekletiliyor. Bu da son derece yanlış bir yöntem.

Sebzeleri hava almayan bir poşetle dolaba yerleştirmek gerekiyor.

Buzdolabında muhafaza edilmemesi gereken besinler arasında bazı meyveler de var.

"Portakal, muz gibi kabuklu meyveler nemsiz ortamda saklanmalı"

Taşdelen, yaz ayındaki meyvelerin buzdolabında saklanabileceğini ancak muz, portakal, elma gibi kabuklu meyvelerin güneş ışığından uzakta dışarda saklanması gerektiğini söyledi.

Gıdaların kısa sürede küflenip bozulmaması için saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.