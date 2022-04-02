  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Her gıdanın buzdolabına konulmaması gerekiyor

» »
Her gıdanın buzdolabına konulmaması gerekiyor
Her gıdanın buzdolabına konulmaması gerekiyor

Yiyecekleri, tazeliğini korumak için buzdolabına koymak şart. Ancak her yiyecek, buzdolabında muhafaza edilemiyor. Peki o gıdalar hangileri? Besinlerin uzun süre taze kalması için nelere dikkat edilmeli?

Birçok besini saklamak için kullanılan buzdolabı, sanılanın aksine her besini korumuyor.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı İbrahim Taşdelen, patates ve soğan gibi sebzelerin buzdolabında saklanmasının yapılan en sık hatalardan biri olduğunu belirterek, "Bu gıdaları buzdolabında sakladığımızda ömrünü uzatmıyoruz tam aksine kısaltıyoruz" dedi.

Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler

Patates gibi nişasta içeren kök sebzeler dolapta daha çabuk bozuluyor. Bu yüzden de uzmanlar özellikle patates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin buzdolabı dışında muhafaza edilmesini öneriyor.

En sık yapılan hatalardan biri de tazeliğini korusun diye domatesi buzdolabına kaldırmak. İşte bu da yanlış bir yöntem. En doğrusu eğer oda sıcaklığı uygunsa domatesi kapalı bir alanda muhafaza etmek.

Sebzelerin buzdolabında hava almayan poşetlerde saklanması gerekiyor

Çoğu sebze ve meyve ağzı açık poşetiyle birlikte dolapta günlerce bekletiliyor. Bu da son derece yanlış bir yöntem.

Sebzeleri hava almayan bir poşetle dolaba yerleştirmek gerekiyor.

Buzdolabında muhafaza edilmemesi gereken besinler arasında bazı meyveler de var.

"Portakal, muz gibi kabuklu meyveler nemsiz ortamda saklanmalı"

Taşdelen, yaz ayındaki meyvelerin buzdolabında saklanabileceğini ancak muz, portakal, elma gibi kabuklu meyvelerin güneş ışığından uzakta dışarda saklanması gerektiğini söyledi.

Gıdaların kısa sürede küflenip bozulmaması için saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afazi nedir, belirtileri neler? Afazi tedavisi var mı01 Nisan 2022 Cuma 20:57
  • Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da bağışıklığı arttıran beslenme önerileri01 Nisan 2022 Cuma 20:25
  • Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut Covid-19’a yakalandı01 Nisan 2022 Cuma 20:03
  • 1223 Öğrenci, 235 Öğretmen Pozitif01 Nisan 2022 Cuma 14:34
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak01 Nisan 2022 Cuma 14:23
  • Dünya Sağlık Örgütü Duyurdu: Corona Pandemisi Bu Yıl Bitebilir01 Nisan 2022 Cuma 10:54
  • Vücudumuz İçin de Bahar Temizliği Şart30 Mart 2022 Çarşamba 23:38
  • BioNTech Geçen Yıl 10,3 Milyar Avro Kar Açıkladı30 Mart 2022 Çarşamba 22:51
  • Dünyada Her Yıl 121 Milyon İstenmeyen Gebelik Yaşanıyor30 Mart 2022 Çarşamba 22:19
  • ‘Endometriozis’ Hastalığına ‘Erken Teşhis’ Uyarısı30 Mart 2022 Çarşamba 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti