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Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir!

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Her göğüs ağrısının kalp krizi olmadığını vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Z. Afşin Çulhaoğlu, çocukların hissettikleri ağrılar için aileleri uyardı.
Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir!

Dünya genelinde en başta gelen ölüm nedeni olan kalp krizinin belli başlı uyarıcı işaretleri oluyor. Her kalp krizinin aynı şekilde kendini belli etmediğini vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Z. Afşin Çulhaoğlu, "Bazı kalp krizleri göğüste baskıyla kendini belli eder. Bazıları ise karında ağrıyla belirti verir. Sadece sırtta ağrıyla da kendini belli edebilir. Bazen hastaların dudaklarında uyuşma ortaya çıkar. Bazen de hastaların sol kolunda anlam veremedikleri bir uyuşma oluşur. Elinizle, parmağınızlaişaret ederek göğsünüzün ortasının ağrıdığını gösteriyorsanız, bu kuvvetle muhtemel kalp ağrısı değildir. Sağa dönünce işaret ederek göğsünüzün ağrıdığını ifade ederseniz, ya da ağrının bir noktadan girip bir başka noktadan çıktığını eliniz-parmağınızla gösterirseniz bunlar kalp ağrısı değildir. 'Öksürürken daha çok oluyor' dediğiniz ağrılar da kalp ağrısı değildir. Kalp ağrısı, kendini özellikle eforda belli eder. Yürüdüğünüzde daha çok artar, durduğunuzda geçer. Bazı hastalar düz yolda hiçbir sıkıntı yaşamazken merdivenin başına geldiklerinde nefes daralması yaşadıklarını söylerler. 1-2 kat çıktıklarında nefes nefese kaldıklarını da belirtirler. 'Sanki ayva yemişim de boğazıma takıldı yutamıyormuş gibi hissettim' de diyebilirler. Tüm bunlar, kalp krizi yönünden işaretler olabilir" diye konuştu.

ÇOCUKLARDA AĞRI ŞİKAYETİ…

Noktasal, pozisyonla alakalı, öksürmeyle, sağa sola dönmekle ortaya çıkan ya da bıçak/iğne batması gibi olan ağrıların kalp krizi belirtisi olmadığını da kaydeden Uzm. Dr. Z. Afşin Çulhaoğlu, ebeveynlere de şu önemli tavsiyelerde bulundu: "Ebeveynler, 5-15 yaş arası özellikle kız çocukları için 'Bayılıp düşecek gibi oldu. Göğsünde batma hissediyor' gibi diyerek paniğe kapılabiliyor. Bu tür ağrılarda kalp krizi şüphesi taşımasınlar. Kalp krizi, belli bir yaş grubu üzerinde olur. Çocuklarda oluşan, büyüme ağrısıdır. Kemik büyümesi, kas büyümesinden önde giderse çocuklarda göğüste batma şeklinde canlarını yakan, nefes almalarını engelleyen ağrılar olabilir ancak bunlar kalp krizi belirtisi değildir."

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