Her gün 10 milyar kez gönderiliyor… Peki en çok hangi emoji tercih ediliyor?

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma emojilerin kullanımının yaş farkıyla bağlantısını ortaya çıkardı. Ayrıca dünya genelinde bir günde gönderilen toplam emoji sayısı da açıklandı.

Bir mesaj yazarken belki de e-posta atarken… Son dönemde en çok kullandığımız ve yazı olmadan duygularımızı anlatabilmenin en iyi yolu kuşkusuz emojiler….

Her gün 10 milyardan fazla kez gönderilen emojiler ise yaşa göre farklılık gösteriyor…

İngiltere’de mesajlaşma platformu Slack tarafından hazırlanan yeni bir rapor emoji kullanımıyla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada, 40 yaş üstündeki kişilerin ve Z kuşağının tamamen farklı emojileri tercih ettiği belirlendi.

Buna göre, belli bir yaşın üstündeki kişilerin göz kırpma emojisini kullanmayı sevdiği belirlenirken, belli bir yaşın altındakiler için bu emoji ‘flört’ anlamı taşıdığı için pek tercih edilmiyor.

YAŞLILAR VE GENÇLER ARASINDA FARKLILIK GÖSTERİYOR…

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, yaşlılar ‘şeftali’ emojisini kullanırken, daha genç kesim bu emoji onlar için ‘kalça’ anlamına geldiği için kullanmıyor.

Slack tarafından yapılan araştırmanın başında olan Olivia Grace, belli bir yaşın üstündeki insanların yüzde 59’unun emojilerin farklı anlamlarını fark etmediğini de ortaya çıkardı. Yine belli bir yaşın üstündeki kişilerin yüzde 47’si patlıcan emojisini sebzeyi anlatmak için kullanırken, Z kuşağı için patlıcan emojisi ‘müstehcen’ olarak nitelendirildi.

Araştırma, Z kuşağının, en popüler emojilerden biri olan gülen yüze bile temkinli yaklaştığını ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda, 40 yaş üstü kişilerin yüzde 60’ı bu emojiyi mutlu oldukları anda kullandıklarını açıklarken, Z kuşağının üçte biri bu emojiyi ‘kızgın olduğunu belli etmek için’ kullandığını açıkladı.

Bir başka nesilleri ayrıştıran emoji de ojeli tırnak emojisi oldu. Genç nesil, bunu ‘dedikodu’ olarak kullanırken, 40 yaş üstünün ‘kendime bakıyorum’ demek için bu emojiden yararlandığı ortaya çıktı.

Bugüne kadar kullanılan 3 bin 633 emoji düşünüldüğünde uzmanlar Z kuşağı ve 40 yaş üstü arasında dikkat çekici farklılıklar olduğunu da vurguladı.