  • BIST 2.014,21
  • Altın 786.04687
  • Dolar 13.3946
  • Euro 15.1616
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 1 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Her Gün 3 Bin 500 Kişi Ölüyor

» »
Bilim insanlarından antibiyotik uyarısı: Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor
Her Gün 3 Bin 500 Kişi Ölüyor

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Antimikrobiyal direncin (AMR) küresel etkisine ilişkin şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışmaya göre 2019'da 1,2 milyondan fazla insan antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonların doğrudan bir sonucu olarak öldü. 200'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan çalışma The  Lancet'te yayımlandı. 

AIDS'DEN DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜ

Bilim insanları, AMR nin HIV/AIDS veya sıtmadan daha fazla insanı öldürdüğünü vurgulayarak, önceden tedavi edilebilir enfeksiyonlar nedeniyle yüzbinlerce ölümün meydana geldiğini söyledi.

Araştımanın yazarlarından Prof. Dr. Chris Murray, “Bu yeni veriler dünya çapındaki antimikrobiyal direncin gerçek ölçeğini ortaya koyuyor. Bu  tehditle mücadele etmek için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Bununla birlikte, Yeni Antimikrobiyal Direnç Araştırması ( Global Research on Antimicrobial Resistance) adlı araştırma, 2019 yılında 204 ülke ve bölgedeki  23 patojen ve 88 patojen-ilaç kombinasyonuna bağlı ölümleri tahmin etti.  

470 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Çalışmada, sistematik literatür incelemelerinden, hastane sistemlerinden, gözetim sistemlerinden ve diğer veri kaynaklarından elde edilen 470 milyondan fazla bireysel kayıt incelendi.

Bulgular, AMR'nin dünya çapında tahmini 1,27 milyon ölümden doğrudan sorumlu olduğunu ve 2019'da tahmini 4,95 milyon ölümle ilişkili olduğunu gösterdi.  2019'da HIV/AIDS ve sıtmanın sırasıyla 860 bin ve 640 bin ölüme neden olduğu tahmin ediliyor.

HER BEŞ ÖLÜMDEN BİRİ ÇOCUK

Ayrıca, AMR her yaştan insan için bir tehdit oluştursa da küçük çocukların özellikle yüksek risk altında olduğu bulundu. AMR'ye atfedilebilecek her beş ölümden biri beş yaşın altındaki çocuklarda meydana geldi.

Diğer taraftan bilim insanları, AMR ile mücadele için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı ve politika yapıcılar için hayat kurtarmaya ve sağlık sistemlerini korumaya yardımcı olacak acil eylemleri özetledi. Bunlar, mevcut antibiyotiklerin kullanımını optimize etmeyi, enfeksiyonları izlemek ve kontrol etmek için daha fazla önlem almayı, yeni antibiyotik ve tedaviler geliştirmek için daha fazla fon sağlamayı içeriyor.

İngiltere'nin antimikrobiyal direnç özel temsilcisi Dame Sally Davies, AMR'nin "insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri" olduğunu belirterek. “Bu yeni sayıların arkasında, sessiz AMR salgınının yükünü trajik bir şekilde taşıyan aileler ve topluluklar var. Bu verileri her düzeyde harekete geçmek için bir uyarı sinyali olarak kullanmalıyız” dedi.

Öte yandan, bölgesel olarak, doğrudan AMR'nin neden olduğu ölümlerin, sırasıyla 100 bin kişi başına 24 ölüm ve 100 bin kişi  başına 22 ölümle Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da en yüksek olduğu tahmin edildi.
 

Yüksek gelirli ülkelerde, AMR doğrudan 100 bin kişide 13 ölüme yol açtı ve dolaylı olarak 100 bin kişide 56 ölümle ilişkilendirildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grip Vakaları Omicron’u Geçti20 Ocak 2022 Perşembe 20:24
  • Rum Uzmana Göre Pandemi Geriliyor20 Ocak 2022 Perşembe 17:24
  • Virüsü Tamamen Ortadan Kaldırabilen Tedavi Geliştirildi20 Ocak 2022 Perşembe 03:00
  • Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı20 Ocak 2022 Perşembe 02:00
  • Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerinin Sebebi Bulundu20 Ocak 2022 Perşembe 01:15
  • Covid-19’u Hafif Atlatanlarda Aylar Süren Hafıza Ve Dikkat Sorunu20 Ocak 2022 Perşembe 01:00
  • Migrenden Kurtulmak İçin 10 Etkili Doğal Yöntem19 Ocak 2022 Çarşamba 23:34
  • Pfizer’in Corona Virüs İlacı Omicron’a Karşı Etkili19 Ocak 2022 Çarşamba 22:47
  • Sese Tahammülsüzlük: Hiperakuzi Ve Belirtileri19 Ocak 2022 Çarşamba 22:31
  • DSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir19 Ocak 2022 Çarşamba 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti