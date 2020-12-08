Mazgalların içinde fare aradığı iddiasıyla itfaiye ekiplerince kaldırılan mazgalların içinden fare çıkmamasına rağmen caddeden ayrılmayan 'Mazgal köpek' caddedeki mazgal nöbetini aksatmadan sürdürüyor.

İzmit'in merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgalların içine bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran 'Mazgal Köpek' caddenin demirbaşı oldu.